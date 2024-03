200 puntos básicos (2%)

En la jerga de los financieros son 200 puntos básicos (p.b.), que para el resto de los mortales es un 2%.

Cualquiera sea la forma como lo quiera uno llamar, este es el monto en que la Junta del Banco de la República debería bajar la tasa de interés de política monetaria (TPM) en su próxima reunión.

Nadie se atrevería a afirmar hoy que el Banco no debe bajar su tasa. Lo que se discute es el tamaño y la velocidad de la reducción. De hecho, la mayoría de los analistas esperan una rebaja entre 50 a 75 p.b. Pero en las circunstancias actuales de la economía eso sería muy poco, por varias razones.



Primera, porque la inflación ha bajado mucho más rápido de lo esperado, mientras que la tasa de interés se ha quedado pegada del techo, de manera que hay bastante espacio para la reducción.

​

La variación del IPC alcanzó un punto máximo de 13,3% en marzo del año pasado, y desde entonces viene bajando todos los meses; se espera que al final de este mes se ubique alrededor de 7,4%, es decir una caída de casi 600 p.b. (o 6%) en 12 meses. Por su parte, el máximo de la tasa del Banco fue de 13,25% en mayo de 2023, y desde entonces la junta solo se ha movido dos veces para bajarla a 12,75%, es decir solo 50 p.b.



Como consecuencia hoy la diferencia entre la tasa de interés y la de inflación es de casi 5,5%.

Es una postura de política claramente contractiva que algunos podrían justificar aduciendo que la inflación está todavía por encima de la meta del Banco (entre 2% y 4%), pero que resulta excesiva si se toman en cuenta las tendencia de los precios y el estado de la economía. Segunda, porque el país está en riesgo de caer en una recesión.



Las mediciones de Bancolombia muestran que en este año el nivel de actividad económica completa dos meses consecutivos en terreno de contracción (-1,6% y -0,6%, respectivamente), con caída en sectores tan importantes como la construcción, el comercio, y la industria.



La política monetaria, es decir la baja de la tasa de interés, es el principal instrumento de política macro disponible ahora para impulsar la reactivación económica.



El otro instrumento, que es el gasto público, está muy limitado por el tamaño del déficit fiscal y el aumento de la deuda pública, de manera que a pesar de los llamado de los gremios a que el Gobierno gaste más, no se podría hacer este año sin romper la regla fiscal.



Tercera, el alto nivel de las tasas de interés domésticas frente a las internacionales es un imán poderoso para la atracción de capitales golondrina que aumentan la oferta de dólares presionando a la revaluación de la tasa de cambio, que ya ha caído por debajo de los $3.900, lo que va a desestimular las exportaciones no tradicionales, agravando la caída de la producción.





Mauricio Cabrera Galvis

Consultor privado.