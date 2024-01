2024, el año de la Conectividad

El año comienza con una muy buena estrella para el sector de las Telecomunicaciones y las TIC en Colombia, lo cual puede redundar en un gol olímpico para el gobierno de Gustavo Petro y, en especial, para su ministro de las TIC, Mauricio Lizcano.

Este columnista está en capacidad de decir que el presidente de la República dio el visto bueno para que el Estado colombiano compre la operación de TV Azteca en Colombia que no es otra, ni más ni menos, que la gran Troncal de Fibra Óptica (TFO) que se construyó en el gobierno de Juan Manuel Santos, en un contrato por aportes y donde la nación colocó la no despreciable suma de U$256 millones de dólares. TV Azteca está vendiendo su operación en Colombia. No les ha ido bien.



El negocio no fue bien planteado pese a que el gobierno colombiano dispuso de prácticamente, el 50% de la inversión inicial. Ahora, tampoco pueden venir los mexicanos a vender la TFO como si fuera de ellos y no hubiera inversión colombiana. Amén de que ya hay rumores, in crescendo, de que han engañado al país y que la tal TFO no es ninguna troncal sino, apenas una carreterita.



El año pasado escribí una columna para el prestigioso portal Razón Pública, dirigido por el reconocido intelectual y académico Hernando Gómez Buendía, que titulé La troncal de fibra óptica que nunca fue y que pueden leer aquí. Allí decía, entre otras cosas que el Estado no tiene una red propia, hoy tan necesaria para el despliegue del 5G y para avanzar en el cierre de la Brecha Digital con las Comunidades de Conectividad. Y decía: Hay un obstáculo en el camino hacia una Red Neutra y se llama TV Azteca. Como dueña de la llamada TFO, no está dispuesta a venderla a aquellos que quieren avanzar en la red neutra o se encontrarán con los precios de Azteca.



Para ellos, es un tema de mercado y no están en posición de reducir el precio del transporte en su red. Esta situación pone en peligro el interés del Estado en llegar a los centros más apartados. Mientras este contrato no finalice, no puede hablarse de una reducción de los costos del internet en Colombia…Además, Internexa, filial de ISA, ha hecho un gran esfuerzo por llevar fibra óptica a todo el país y se ha convertido en un jugador importante del sector. La conexión que se busca no es a través de móviles, sino mediante fibra óptica.



El propósito es asegurar que los colombianos tengan una buena conexión a Internet y acceso a todas las incidencias que esto brinda…Para solucionar el problema de conexión en Colombia, primero se debe revisar el contrato de TV Azteca y ponerle fin por acuerdo mutuo… Después, según las declaraciones del presidente Petro durante su viaje a España, se debe pensar en una empresa estatal como Internexa o en pequeños operadores de Internet que, como ya lo reseñé, han hecho una gran labor…El país debe pensar en un Plan Nacional de Banda Ancha Fija (PLANBAF), que sería más fácil de lograr si la TFO estuviera en manos del Estado…Siempre había dicho que falta un eslabón.



Hoy en día es claro que TV Azteca debe irse y el Estado debe recuperar la TFO para diseñar el PLANBAF que muchos colombianos hemos soñado. Queremos evitar las escenas de la pandemia que aún persisten. Internexa, que es una filial de ISA, no necesita licitaciones ni subastas. El Estado puede asociarse con los departamentos y municipios en empresas de economía mixta, donde los socios privados serían los pequeños operadores de Internet. Los territorios se seleccionarían en función del tamaño de su operación y de sus indicadores de confiabilidad registrados en el MINTIC.



A lo anterior hay que acotar que Colombia necesita, con urgencia, disponer de una red neutra para avanzar en todos sus planes de conectividad y que la oportunidad la pintan calva. Los rumores que denuncié en el artículo mencionado deben servir para que el MINTIC realice las auditorías pertinentes y se establezca qué tanto ha incumplido TV Azteca y sobre esa base se negocie. Ni que crean que van a hacer el negocio del año con nosotros.



Podrán ser muy “manitos” y muy “machotes” pero nosotros no tenemos ni un pelo de pendejos y pese a que el Estado colombiano tiene fama de pésimo negociador con todos estos antecedentes, está dado el escenario para hacer una negociación equilibrada y beneficiosa para las partes involucradas.



Aquí hay uno que se quiere ir y otro que se quiere quedar. Miremos, realmente, que tanto de TFO hay y cuántos ramales o puentes hicieron y restemos y sumamos y PUNTO FINAL. Habemus TFO. Habemus Red Neutra. Habemus Conectividad.



NICOLA STORNELLI GARCÍA

Analista e Investigador de Tendencias Digitales. Columnista de Portafolio y colaborador de El Tiempo, Razón Pública y de DPL News.