2024, un año desafiante

El 2024 será un año decisivo para Colombia. Será el punto de inflexión para saber que rumbo tomará el país en las próximas décadas. Cumplimos 16 meses del primer gobierno de izquierda en Colombia y en medio de la improvisación y el radicalismo, esa administración no encuentra su rumbo. Están en discusión en el congreso unas reformas, como la salud y laboral, que de aprobarse serían un salto al vacío. Son regresivas socialmente. Hay incertidumbre en pensiones y educación.

El gobierno busca estatizar todo lo que pueda y ya sabemos que esto trae riesgos no solo en la ineficiencia de la prestación de los servicios, sino en el posible aumento de la corrupción y la burocracia. En el caso de la salud, el gobierno quiere abandonar el modelo público-privado que ha sido exitoso.



Uno con problemas que se han ido solucionado a lo largo de los últimos 30 años, pero que ha consolidado un sistema que es de los mejores de América Latina. La salud funciona. Hay brechas sin duda, como la urbano-rural, pero para solucionar eso no era necesario semejante desbarajuste que ha producido la discusión de la reforma.



Pero Colombia ha demostrado en estos meses que la separación de poderes si funciona, que las cortes de justicia son independientes, lo mismo que las entidades de control -por lo menos hasta ahora-, que hay una prensa libre que hace oposición democrática, que los gremios y los centros de estudio traen sensatez a los debates.



En una palabra, hay contrapesos al poder que nos dan equilibrio y esperanza. Nuestra democracia, funciona. Bienvenidos los cambios, pero no así.



En 2024 deben empezar a surgir los nuevos liderazgos para las elecciones presidenciales de 2026. Petro lo sabe, y la semana pasada se despachó con esta frase en un discurso en Buenos Aires, Cauca: “No tenemos el tiempo suficiente (…) Hay que elegir un nuevo gobierno progresista”.



Pero esta es una discusión y un proceso que va más allá de las personas. No se trata de identificar un candidato, sino un modelo de país. Un posicionamiento político.



Una forma de hacer política que no esté basada en el clientelismo y la mermelada. Tenemos, literalmente, que reinventarnos en el manejo del poder en Colombia. Esto es lo que hizo crisis en el gobierno Petro. Lo que está en cuestión es propiciar el cambio a cualquier costo, pasando por encima de avances sociales que hemos tardado décadas en consolidar.



La respuesta tiene que ser un bueno gobierno y no uno de derecha o izquierda. El espejo de Chile, dramáticamente, nos muestra que ninguno de los extremos es la solución. Lo que necesitamos es que nos gobiernen con sensatez, seriedad, respeto.



Que para tomar decisiones se escuchen y valoren las posiciones contrarias. Hay figuras nuevas y prometedoras en algunas alcaldías, gobernaciones y concejos, incluso de la izquierda. Ellos pueden ayudar a marcar la pauta de las transformaciones en la política. Es momento de cambio, pero cambio sensato.



Ricardo Santamaría

Analista