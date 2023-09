Portafolio acaba de cumplir 30 años de haber lanzado su primera edición, aportando una nueva visión y análisis detallado de la economía, empresas, negocios y las coyunturas que han vivido Colombia y el mundo durante este lapso.



En dicho año, Colombia vivía una difícil época con los ataques del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, buscando formas para superar la violencia que padecía la población en distintos frentes y sangrientos modos. La economía estaba avanzando en el proceso de apertura e integración al mundo, como estaba sucediendo en muchos países.



La tecnología iniciaba su ascenso acelerado con la penetración inicialmente tímida en Colombia de la telefonía celular, el internet, los grandes cambios en las comunicaciones y la información.



Se desarrollaba la nueva constitución de 1991, que traería fundamentales modificaciones en reconocimiento de derechos, estructura jurídica del Estado, la política y el sistema electoral, así como en las reglas de prestación de servicios públicos (expedición de la ley 142 de 1994), la salud, el sistema pensional y de riesgos profesionales (ley 100 de 1993).



El mundo después de la caída del régimen soviético y el fin de la guerra fría esperaba un florecimiento de las democracias y de un régimen económico y político liberal, cuando Francis Fukuyama escribió El fin de la historia. Sin embargo, esa expectativa no se cumplió y hoy contamos con mayor numero de autocracias, las guerras han sido una constante y la desigualdad y la pobreza no han tenido alivio.



Los grandes cambios y avances se han dado en la tecnología, la informática, la inteligencia artificial, a punto de que el mundo y el ámbito de las leyes se han visto desbordados por la realidad, logrando importantes beneficios, pero igualmente delincuencia e inequidad en su cubrimiento.



En general, las condiciones socioeconómicas mundiales han mejorado y según el banco mundial durante las últimas tres décadas atravesamos un crecimiento sostenido, que en este momento se ve seriamente amenazado por la crisis generada por la pandemia y la guerra de Ucrania.



Colombia está incluido en los países con un comportamiento similar, mientras en los países del África subsahariana el crecimiento de la riqueza per cápita cayó por el mayor crecimiento de la población. El capital humano en los países en desarrollo creció entre el 1995-2018 y decreció en los países ricos.



Análisis profundos de instituciones como el Banco Mundial, nos permitirían detallar progresos y retrocesos, estos últimos especialmente en África. Colombia en general avanzó positivamente y hay indicadores muy destacados como el cubrimiento en salud, servicios públicos y comunicaciones, educación primaria, media y superior.



Portafolio ha contribuido a que los colombianos permanezcan informados sobre avances y retrocesos de Colombia y el mundo, pudiendo evaluar nuestras grandes mejoras y no es hora de que un gobierno totalmente desubicado, regido por una ideología trasnochada y probadamente dañina, pretenda hacernos retroceder.



MARÍA SOL NAVIA V.

Exministra