5G: plataforma de innovación en Colombia

El Gobierno de Colombia ha demostrado su compromiso con la digitalización y conectividad de sus comunidades, y pondrá a su disposición espectro que permitirá la llegada del 5G al país a finales de año. Varios proveedores de servicios en el país ya han expresado interés en adquirir dicho espectro. ¿Por qué es esto importante y cuáles son algunas de las consideraciones que se deben tomar asociadas con 5G para Colombia?



Todos hemos oído hablar de las velocidades más rápidas y la menor latencia que esta tecnología brindará a los consumidores, pero más allá de eso, 5G tiene el potencial de ser una plataforma de innovación tanto para empresarios independientes como para industrias establecidas.



Sectores industriales como la logística, la agricultura y los servicios públicos inteligentes, que representan más del 20 % del PIB de Colombia, serían algunos de los más beneficiados por el despliegue de 5G en el país.



Por ejemplo, en un campo cafetalero donde el riego sea automatizado, habría drones que monitoreen los cultivos, sensores que supervisen el clima y soluciones inteligentes capaces de predecir lluvias o sequías que puedan afectar los cultivos.



Todo esto podría funcionar con 5G y permitir una productividad más eficiente y mejorada para la granja.



En términos económicos más genéricos, se espera que Colombia requiera una inversión de alrededor de US$1.100 millones para desarrollar 5G en todo el país y diferentes industrias. El retorno de esta inversión, según el informe Future Value of Mobile in Emerging Markets, ronda los US$4.400 millones, lo que representa una relación costo-beneficio de 4:1.



De hecho, y de acuerdo al mismo informe, los mercados latinoamericanos, como Colombia, Chile y México, podrían experimentar un crecimiento de entre el 0,3 % y el 0,46 % en su PIB para 2035 derivado de la adopción del 5G en sus actividades.



Hoy, la discusión debe centrarse en la necesidad de un desarrollo temprano de casos de uso de 5G en el mercado colombiano para ser percibido como un destino atractivo para los inversionistas, traduciéndose en crecimiento y desarrollo económico y social.



Algunos de los factores clave para hacer realidad el 5G ya se están dando, como la voluntad de inversión de los operadores, el despliegue de infraestructura y la disponibilidad de espectro.



El costo del espectro es sin embargo, un desafío importante ya que es uno de los más altos de Latinoamérica, situación que debe ser abordada para que exista un incentivo para obtener la infraestructura necesaria para beneficiar a más de 50 millones de colombianos.



Para respaldar el éxito de esta plataforma se deben establecer requisitos claros para crear un entorno seguro y sostenible. Sin duda, este podría ser el momento que marque el antes y el después de la digitalización a gran escala en Colombia. Los sectores público y privado, la academia y la sociedad civil deben unirse para fomentar el desarrollo y la adopción de 5G.



CHAFIC NASSIF

​Presidente de Ericsson para LATAM.