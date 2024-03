A los caricaturistas

Los caricaturistas son seres tan especiales que, en una sola viñeta, tienen la capacidad de decir una verdad, incomodando a propios y a extraños, haciendo reír a muchos y callar gélidamente a quienes corresponde.



Quizá en el fondo tienen algo de crueles, como me dijo mi buen amigo Guerreros, porque dicen las cosas duro, señalan defectos y pifias sin piedad alguna; se dice que Hernando Santos, director de El Tiempo de hace décadas, decía que prefería una caricatura que muchas columnas de opinión.



La capacidad de decir algo fuerte, con pocas palabras e imágenes, es la virtud de haber comprendido el problema y comunicarlo tan simple, que todos lo entiendan. Esto lo aprendemos a las malas, cuando de manera inocente nos sentamos frente a ellos y le pedimos que nos dibujen, para comprobar que, en una sola hoja de papel, pueden quedar plasmados todos los defectos físicos que tenemos y luchamos por ocultar.



El mes pasado nos dejó Betto (Alberto Martinez), gran caricaturista, amigo, músico y ser humano y tuve la oportunidad de volver a muchos de estos artistas rindiéndole un sentido homenaje, a este genio de las viñetas negras, que recibió el premio Simón Bolívar, por una caricatura simple y contundente: Uribe le pregunta a un genio de la lampara, si se puede pedir el mismo deseo tres veces.



Este mes, el gran Maestro Osuna, cumple 65 años de labor en el oficio, dibujando la historia del país, desde diversos medios, liberales y conservadores, diarios y semanales, retratando el devenir político con una ironía y sarcasmo sin par, siendo maestro de muchos, pese a sus pocas palabras.



Por años he admirado la labor de estos genios, a quienes intente apoyar en el pasado en un proceso colectivo, de donde me quedan gratas relaciones como la de Consuelo Lago (Negra Nieves), Adriana Mosquera (Magola), el Maestro Calarca, Álvaro Montoya (Al Fin) Grosso, Garibelo, Vladdo, Mheo, Matador y muchos otros que siguen su labor o se han ido como Pepón, que han puesto su opinión clara y espesa en una sola viñeta, demostrado que ellos hacían tweets antes que todos y memes décadas antes. Incluso, tenemos a Tal Cual (Francisco Hernadez), que cada día nos enseña de manera simple los derechos y deberes que tenemos como consumidores.



Por esto, desde esta columna, les escribo para agradecerles y para pedirles, que sigan diciendo esas verdades incomodas en un país que cada día más las necesita, que su tinta no se detenga y que esa alegría que nos dejo Betto y la experiencia de Osuna sean motivos para continuar en la lucha por comunicar sin confundir, clarificar sin oscurecer, desnudar sin omitir.



A usted, que lee esta columna, también le quiero pedir una cosa: cada vez que vea una caricatura y lo haga reír por la verdad que dice, súbala a sus redes y únase a los que hacemos virales las crueles verdades que los caricaturistas nos dicen.



CAMILO HERRERA MORA

​Fundador Raddar