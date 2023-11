Desde tiempo atrás las marcas de gobierno y los usos que se les da a las redes y medios de comunicación oficiales han estado en el debate nacional. Es cierto que el Estado tiene sus símbolos patrios y que las entidades deberían respetar esto, no solo porque es un mandato legal, sino porque desde que empiezan los caprichos de poner lemas y simbologías propias, es cuando se agrieta la unidad nacional que nuestras instituciones deberían dignificar.



Las ideas de cambiarle el nombre a las instituciones y entidades, así como tratar de empujar el eslogan oficialista, configura una afrenta y un desgaste innecesario que da cuenta de cómo a veces, nos quedamos más en el empaque que en el contenido.



Esto al final no es tan grave cuando lo ponderamos con el uso de las comunicaciones, redes y medios oficiales, que por oficiales no quieren decir del gobierno o mandatario de turno; su misión incluso debería ser más exigente que la de los medios privados, pues estos - los oficiales - deberían estar al servicio de la ciudadanía, del interés general y de la información pública, así, sin tintes políticos.



Lo que se ha venido dando desde hace catorce años, cuando el gobierno Santos inauguró el derroche en publicidad estatal, hoy se ha tornado insoportable con el gobierno Petro. Pareciera que cualquier cosa que hace o no hace el mandatario marca la agenda de toda la comunicación institucional, lo que es particularmente paradójico, cuando el presidente es prácticamente adicto a Twitter (ahora X), y no pierde ocasión para ‘informar’ u opinar a través del mismo.



Me llamó la atención el debate sobre la presunta adicción del presidente, que por ahora no es más que un chisme que encontró eco en algún periodista, curiosamente afín a este gobierno. Si es que esto es cierto, será el propio presidente quién tendrá que informar al respecto, y ojalá tomar las medidas correspondientes para que ello no limite su capacidad de ejercer el poder.



Lo realmente pintoresco de este episodio es que, en lugar de aclarar o tomar una posición acorde con el cargo, lo convirtieron en un tema retador, de tendencias y narrativas propias de un debate entre influenciadores o adolescentes, al postear contenidos en todas las redes de todas las entidades, posicionando la tendencia #AdictosA (insertar tema).



El debate sobre la salud mental o física de un presidente no es menor, si es que esto está asociado a un problema de adicción no se debe banalizar, lo que sí es bastante irrespetuoso es que paguemos jefes de prensa y otros profesionales que, en lugar de estar informando o preocupados por el interés general, decidan que su rol es lavar la imagen del presidente con fotografías y mensajes -medio en serio medio en broma- para apagar el rumor de una posible adicción del mandatario.



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ

​Director General De La Espriella Lawyers

andresbarretog@gmail.com