Adiós Panamericanos

Uno de los sellos distintivos del gobierno Petro es que no siempre asume sus responsabilidades cuando algo malo ocurre. Su tendencia es a presentar las cosas como si todo fuera culpa del gobierno o las administraciones pasadas. La consecuencia es que no resuelve los problemas. Lo que no se reconoce, no se puede arreglar.



La pérdida para Colombia y para Barranquilla de los Juegos Panamericanos de 2027 es responsabilidad del actual Gobierno. Llevan 18 meses gobernado y no se movieron con la celeridad requerida. Aun si había incumplimientos por parte del gobierno Duque, en todo este tiempo pudieron ponerse al día, llamar a Panam Sports, la entidad rectora de estos juegos, visitarlos, elaborar un cronograma, pagar a tiempo, mostrar interés y compromiso.



No parece que lo hicieron. Petro se dedicó a dar señales contradictorias diciendo, por ejemplo, que no eran unos juegos para Barranquilla, sino para el Caribe y que se incluyera como sede a San Andrés. Creo que desde entonces, Panam Sports ya tenía sus reservas con el gobierno Petro por querer cambiar lo acordado en el manejo de unos eventos que requieren seriedad y estricto cumplimiento de lo firmado.



Hoy todos lamentamos la falta de gestión y liderazgo del Gobierno. La realidad no se puede ocultar. Lo que si esperamos es que el presidente nos trate como ciudadanos competentes, y no nos venga con historias para sacarle el cuerpo a sus actuaciones. En la más reciente encuesta de Datexto, contratada y divulgada por W radio, queda claro que la mayoría de los colombianos cree que es el Gobierno actual el responsable de que se perdieran los panamericanos.



Y en medio de esto, surge el choque institucional donde el Presidente reacciona a una cuenta falsa de redes sociales del Fiscal General y pone al país en vilo, diciendo que se está gestando un movimiento para sacarlo del poder. Y hay más: Critica a la administración de Bogotá diciendo que la obra del Metro tiene más del 80% de retraso, citando unas informaciones de prensa incorrectas que fueron debidas y oportunamente rectificadas. Así no se puede gobernar. El presidente tiene que serenarse y verificar antes de reaccionar. Así no esté de acuerdo, deben respetar las decisiones de la procuradora en el caso de la cancillería. Tienen el derecho a defenderse siguiendo la ley, las normas y el debido proceso. Pero no puede hacer caso omiso de una decisión como esta.



El hemisferio enfrenta hoy una compleja situación en Venezuela, con las próximas elecciones y la inhabilitación arbitraria que el gobierno de ese país le ha hecho a la líder opositora María Corina Machado. El presidente Petro podría mediar para que las cosas se hagan como debe ser y toda la región espera: Que María Corina represente a la oposición en las elecciones presidenciales como es su derecho y la mayoría de los venezolanos que la eligieron, quiere. Este gobierno le prestaría un gran servicio a la región.

RICARDO SANTAMARÍA

Analista