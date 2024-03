¿Alguien sabe que nos fue mal en el Bebras? Y seguimos hablando de IA

Honestamente, yo no sabía que era el Bebras hasta que Ximena Duque, de Fedesoft, me lo explicó. Me imagino que la mayoría de mis lectores, tampoco saben que es el Bebras.

Bebras es la palabra lituana para denominar al castor. Sí, al famoso animal que tumba arboles y arma diques para crear arroyos o pequeños embalses. La iniciativa de Bebras nació en Lituania, de la mano de la profesora Valentina Dagiene, de la Universidad de Vilnius. Los castores son persistentes. Su trabajo diario parece ser una prueba: el que derriba más árboles, construirá más arroyos. De allí surgió el nombre de la competencia. Ella cuenta que la idea se le ocurrió durante un viaje por Finlandia en 2003 y las discusiones sobre cómo podrían atraer a los alumnos para que aprendieran informática. De allí nació Bebras Challenge.



“¿Qué es Bebras? Bebras es una iniciativa internacional que tiene como objetivo promover la Informática (Ciencias de la Computación) y el pensamiento computacional entre estudiantes escolares de todas las edades. Los participantes suelen ser supervisados por profesores que pueden integrar el reto Bebras en sus actividades docentes. El reto se realiza en las escuelas utilizando ordenadores o dispositivos móviles… El pensamiento computacional implica el uso de un conjunto de habilidades y técnicas de resolución de problemas que los ingenieros de software utilizan para escribir programas y aplicaciones. El desafío Bebras promueve habilidades de resolución de problemas y conceptos de informática, incluida la capacidad de descomponer tareas complejas en componentes más simples, diseño de algoritmos, reconocimiento de patrones, generalización de patrones y abstracción” (tomado del sitio web de la iniciativa Bebras).



Bebras es una iniciativa internacional donde participan 78 países y Colombia es miembro desde el año 2022 gracias a la membresía otorgada a Fedesoft por Bebras International Challenge on Informatics and Computational Thinking. Los países miembros y activos trabajan en red por el mejoramiento de las habilidades en pensamiento computacional de los niños, niñas y jóvenes del mundo.



La organización del Desafío Bebras Colombia 2.023 se estructuró por grados académicos y diferentes niveles de dificultad. Las preguntas o ejercicios que componen la prueba, por cada categoría, son tomados del banco de tareas aprobadas por la organización mundial de Bebras. El diagnóstico se realizó entre el 17 octubre al 17 de noviembre del 2023 con una duración máxima de 60 minutos. En la prueba participaron 11.055 estudiantes de 18 departamentos. Y nos fue ¡REMAL! Incluso, descendimos respecto del 2.022. Nuestro promedio nacional fue 4,6 que representa una reducción de más de 2.25 puntos porcentuales frente al promedio de 2022 que fue de 6.92. La prueba fue hecha en colegios privados (45%)



y públicos (55%) en un total de 58 instituciones educativas y 11.055 pruebas, en 18 departamentos del país, lo cual es una muestra significativa. Lo más triste es que las calificaciones más bajas son las de los chicos de los grados más avanzados, 9°, 10° y 11°.



No en vano la noticia, la titula el gremio de los productores de software del país así: “Colombia aún tiene un largo camino por recorrer en Pensamiento Computacional, según medición de Bebras”



Hace rato vengo diciendo que no estamos preparados para ser una potencia en producción de software y, obviamente, mucho menos lo vamos a ser en IA. Debemos dejar de estar soñando y mejor es enderezar el camino y pavimentar la vía que nos permita el mejoramiento de las habilidades y competencias de nuestros niños y jóvenes para que podamos enfrentarnos a este nuevo mundo distópico de la IA y la Tecnología Exponencial. Necesitamos mejorar todo el proceso de educación en la primaria y secundaria y necesitamos estructurar un nuevo Proyecto Inteligente para contar más colombianos con certificaciones profesionales en software y hardware. Cuando ya había terminado esta columna me enteré de la iniciativa Senatec. Después la analizaremos.



Sin bilingüismo y sin pensamiento computacional, no vamos para ningún lado. La ministra Aurora Vergara lo sabe y el ministro Lizcano, también. Aúnen esfuerzos y déjenle a Colombia las bases para un verdadero cambio tecnológico. Todo lo demás son pañitos de agua tibia.



Esquirla: el ministro Lizcano acaba de hacer una gira internacional exitosa. Muy Bien. Ministro: las Comunidades de Conectividad (CdC) no es solo conectarlas y tampoco por correr, hacerlo con tecnología satelital. Necesitan un proyecto que les de capacitación y les ayude a gestionar su operación para que así puedan tener sostenibilidad. No piense solo en infraestructura. El asunto no es solo de fierros y dejar otro proyectico que el gobierno entrante tire a la caneca. Puede organizarse para que perdure más allá de este gobierno. Y así se contribuye a cerrar la brecha de conectividad y se empoderan comunidades de la Colombia profunda, dándoles una segunda oportunidad sobre la tierra a tantos colombianos olvidados que respiraran con las CdC.



NICOLA STORNELLI GARCÍA

Analista e Investigador de Tendencias Digitales. Columnista de Portafolio y colaborador de El Tiempo, Razón Pública y de DPL News

@puertodigital