Alianzas que salvan vidas

Si bien vivimos en una sociedad guiada por la innovación y avances tecnológicos, todavía nos enfrentamos a un panorama alarmante en el cual millones de bebés a nivel mundial mueren antes de cumplir los 28 días. Aun así, lo más preocupante es que más del 80% de las muertes de recién nacidos son evitables.



Cada mes se podrían salvar cientos de vidas, si las madres y padres de familia lograran acceder a una educación, a una mejor asistencia de salud de calidad, a una nutrición adecuada y acceso a agua potable.



América Latina y el Caribe no están ajenos a esta realidad, ya que 7 de cada 1.000 bebés nacidos no logran llegar a su primer mes de vida, lo que representa el fallecimiento de 255 bebés diarios. Ante este escenario, y amparados en nuestra misión de brindar un mejor cuidado para un mundo mejor, desde Kimberly-Clark buscamos constantemente formas de apoyar a las madres y padres para que cuenten con las herramientas y la autoconfianza necesaria para ayudar a que más bebés sobrevivan sus primeros días de vida.



En ese sentido, junto a nuestra marca de cuidado infantil Huggies, nos propusimos convertirnos en agentes de cambio para poder garantizar que más bebés crezcan sanos y puedan celebrar su primer mes de vida. Por lo cual, este año tomamos la decisión de renovar nuestra alianza con Unicef y así poder impactar a miles de familias de Latinoamérica.



Con una contribución de cinco millones de dólares para los próximos dos años, el apoyo de Huggies ayudará a alcanzar a 4,5 millones de bebés, familias, cuidadores y profesionales de la salud en 15 países de América Latina. A través de intervenciones claves, más niños podrán crecer sanos y experimentar una vida repleta de primeras veces de abrazos, sonrisas y aprendizajes.



Se realizarán acciones de capacitación para comadronas parteras, presentes en países como Colombia, para que orienten a padres y madres en cómo fomentar el apego temprano, el vínculo sensible y el desarrollo desde el primer momento en la vida de los bebés. Además, con la alianza apoyaremos a los gobiernos, servicios y profesionales en la elaboración de protocolos que aseguren la calidad y enfoque integral de las atenciones en el embarazo, nacimiento y primeros días de vida del recién nacido.



En Kimberly-Clark, en alianza con Unicef, hemos ya logrado impactar positivamente la vida de más de tres millones de niños, niñas, familias y profesionales de la salud, otorgándoles un entorno seguro para su desarrollo saludable. Hoy, mi invitación es a seguir juntando esfuerzos y a trabajar de la mano para lograr cambiar la realidad de la región y brindarles a millones de niños y niñas la infancia que se merecen.

Gustavo Castellanos

Gerente General para Colombia, Ecuador y Venezuela de Kimberly -Clark.