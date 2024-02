Ante la agonía de la democracia

Ante el aterrizaje de los nuevos alcaldes y gobernadores (1.102 alcaldes, 32 gobernadores 2024-2027) frente a las suplicas que pide a gritos la población, ante una democracia anquilosada en las regiones, donde la gente exige nuevos vientos por la búsqueda de una apertura o ruptura política eficaz. Ante los efectos poscovid, ante segmentos sociales en que ha venido escaseando la conciencia y la capacidad de convocatoria civil, supone un cambio de mentalidad, la demostración de una gobernanza que no sea en la rendición de cuentas fake news, o enunciaciones publicitarias en PowerPoint decoradas con música para confundir al ciudadano.



Una manada de políticos ansiosos desde tiempo atrás se regó por la geografía nacional. Llegaron sin escrúpulos sin importar el debido proceso. Asumieron actitudes propias haciendo sentir que la chequera pública era la de su bolsillo sin la debida aplicación del manejo de los recursos públicos. Pareciera ingenuo leer estas deducciones, pero que, si miramos más allá corresponde a la manera como han subvertido las formas de pensar el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones.



Ante la llegada de los nuevos gobernantes, por las exigencias que demanda los nuevos Planes de Desarrollo para la ejecución puntual del presupuesto para que las obras no sean deficientes o queden en ruinas, debe implicar de mucho liderazgo profundo, porque supone que la moral debe estar ligada a sus costumbres o crianza.



Podríamos imaginarnos la ética por la tradición de su religión, al de los principios formados en sus hogares, o, a los fines éticos que pretenden buscar, fundamentados en los principios de la moralidad pública y reglas que emergen de la Constitución Política. Inevitablemente que en todos los planes de desarrollo territorial van a quedar impresos los fundamentos de la democracia liberal como garantía de los derechos fundamentales.



La pretensión de haber soñado con tener una credencial cuando sabían que necesitaban que la ciudadanía se las hiciera poner en sus manos, también supone un proyecto político, y no en hacerse a una elección para beneficiarse (ganar estatura a partir de las zancadillas una vez escogidos).



Las paradojas que ha tenido la esencia de la democracia, frente a la llegada de los nuevos gobernantes en las regiones debe ser una reflexión crítica, y de análisis para legitimarla ante la diversidad de problemas y conflictos en crecimiento, en la Guajira, Bolívar, Cauca, Chocó, y otros, que se han simbolizados como una eterna fábrica de pobreza.



La democracia en múltiples cadenas de gobernanza fallidas, según Thomas Mann, es: “decrépita, podrida, estancada y desesperadamente aburrida ...”, porque también no se cuenta con las fronteras ideológicas robustas en grandes segmentos de la ciudadanía, que en su dimensión son permeables, y porque la ausencia de conciencia es en crecimiento.



RICARDO ARQUEZ

Analista de política pública.

arquezbasesores@gmail.com.​