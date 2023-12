Ante la desesperanza, inclusión

Las protestas de 2021 cambiaron a Colombia. En el sur del país, con epicentro en Cali, tuvieron un marcado acento anti-empresa y anti-empresario. La del Valle del Cauca, la protesta era contra el sistema económico, contra el modelo productivo, contra la élite empresarial.

La respuesta de muchos allá fue una reacción: esconderse, guarecerse, aprovisionarse; algunas empresas dejaron de invertir o cerraron; algunos pocos -suficientes para recordarnos la autodefensa violenta latente en el Valle desde los años cincuenta- se armaron para agredir a los manifestantes. El Gobierno Nacional tuvo acciones reactivas que dejaron múltiples víctimas entre los protestantes y encendieron la calle.



Un grupo de empresarios decidió escuchar, antes que reaccionar. En vez de desinvertir, vender, “relocalizarse” o atrincherarse, decidieron escuchar para reconocer a los líderes y a quienes protestaban. Uno de ellos se refirió a un líder social que conoció en las protestas y hoy hace mediación comunitaria así: “‘J’ tiene todas la cualidades de un líder empresarial para ser exitoso: disciplina, sensibilidad, conocimiento, honestidad, ética. Las empresas aprendemos de quienes protestan, de sus líderes”.



Organizados en Compromiso Valle, muchos de estos empresarios renunciaron al protagonismo del discurso, a exigir el reconocimiento a sus logros, su riqueza, su importancia, a tener razón, para escuchar a quienes protestaban en la calle incendiada.



Escuchar les mostró que era necesario reconocer heridas históricas, con fuerte contenido racista, en parte causadas por la discriminación y el clasismo, y proponerse incluir a los excluidos, buscando el cierre de brechas económicas y sociales.



Compromiso Valle es un experimento de innovación social con líneas de mediación, de emprendimiento con mentoría, de empleabilidad y de cultura.



La mediación de conflictos, situaciones de violencia y tensiones sociales ha hecho visible en el corazón de Cali a lideresas de Buenaventura, Jamundí, Siloé, haciendo realidad la protección comunitaria. Más de 18 mil emprendedores que requieren apoyo han comenzado a tener mentoría, acceso a mercados, formación y financiación, potenciando las capacidades de la segunda región más emprendedora del país.



Las acciones de cultura han logrado volver un valor la diversidad, para muchos un factor de segregación. Las empresas han logrado crear y sostener 3.000 empleos durante 2 años, para quienes estuvieron en la protesta o la lideraron. ProPacífico ha ofrecido una plataforma de gestión e integración para las grandes empresas, sin la cual Compromiso Valle no habría podido sostenerse.



Compromiso Valle es un caso exitoso de emprendimiento social basado en la innovación, superando el modelo tradicional de sostenibilidad y responsabilidad social tercerizado en fundaciones empresariales u organizaciones no gubernamentales. Se trata de construir paz directamente desde la empresa, para enfrentar las causas de la inseguridad sistémica que no ha podido resolver el Estado, ni con la represión de la fuerza pública. Además de paz, la inclusión social devuelve la esperanza.



Jorge Restrepo

X: @jorgearestrepo.