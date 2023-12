¡Ay Colombia no te rajes!

Luego de años de resultados decepcionantes en las pruebas internacionales PISA, que miden la calidad de la educación, el Gobierno actual reaccionó positivamente aceptando el fracaso del modelo educativo colombiano.



“Fracasamos como país en educar a nuestra niñez en matemáticas, ciencias y lectura. La brecha es inmensa con la Ocde. La mayoría de niños y niñas colombianas quedan en el peor nivel, nivel 1, en cada uno de estos tres módulos básicos del saber”, afirmó el Presidente.



Lo que hoy sucede no es responsabilidad exclusiva del actual gobierno. Es el resultado de décadas de abandono de la educación a manos de pedagogos sin criterio y sindicalistas. Los gobiernos le entregaron la educación a la ideología y no quieren enfrentar a Fecode, un bastión político cuyo último interés es la calidad de la educación.



Mientras tanto, la calidad de la educación impartida en el sector público se raja inexorablemente y lo confirman las estadísticas internacionales. La educación privada muestra mejores resultados, pero también su nivel es muy desigual.



Todo está mal en el sector educativo y lo más grave es que todos los actores lo saben, pero no se atreven a actuar por temor a la reacción del sindicato.



Como lo muestran las estadísticas, los que ingresan a las escuelas normales tienen promedios académicos más bajos que los demás bachilleres.



Serán los próximos maestros de los alumnos de la básica primaria. Los estudiantes entrarán a la educación básica media y luego a la educación media irán acumulando lagunas que se reflejan en las pruebas de estado en el acceso a las universidades.



Quienes participamos en la selección de aspirantes podemos constatar los vacíos en temas como razonamiento matemático, lectura comprensiva, redacción, ortografía o conocimientos elementales en idiomas, historia, geografía y ciencias básicas.



También es urgente balancear los esquemas de enseñanza-aprendizaje. La preeminencia del constructivismo ha desplazado otras formas de transmisión de conocimiento que son necesarias y donde la memoria, la secuencia histórica, la lógica y el rigor analítico son válidos e indispensables.



Un bachiller promedio tiene fogonazos de conocimiento en medio de grandes agujeros negros de ignorancia. Sabe de algunos temas, pero los vacíos no le permiten hilar conceptos y hechos para poder entender el contexto integral.



No es entonces de extrañar que el conocimiento haya perdido importancia frente a la competencia. Los jóvenes actuales valoran menos el conocimiento que el “saber hacer”.



Prefieren carreras que les abran oportunidades seguras en la vida productiva en lugar de aquellas que exijan esfuerzos académicos considerables. Por primera vez el Gobierno no ignora, como sus predecesores, el desastre del modelo educativo nacional. Lo primero es evaluar a los profesores. Aquellos cuyos alumnos no obtengan buenos resultados deben ser remplazados por quienes tengan vocación. Sin buenos educadores es imposible tener buenos alumnos.





Miguel Gómez Martínez

Decano de Economía

Universidad del Rosario.