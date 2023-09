Banco Agrario ¿y popular?

Con este sugestivo nombre el gobierno del cambio rebautizó en un sinsentido a un banco que es para los campesinos y agricultores de Colombia, es decir, una banca popular.



Como todo con este gobierno no pasamos de la palabrería. A guisa de ejemplo recuerdo unas destempladas declaraciones de la ahora arrepentida ex ministra, Cecilia López, que sentenció que “el banco había perdido su rumbo y que necesitaba un cambio” (2022), seguramente el que ella le dio en su momento a la Caja Agraria cuando también fue ministra de agricultura en el gobierno Samper.



Revisando la gestión del Banco Agrario (2018 - 2022) su entonces presidente, Francisco Mejía, recibió un banco con $245.000 millones en utilidades y cerró el 2021 con $779.000 millones, incrementó la rentabilidad pasando de 13,9% de rentabilidad sobre el patrimonio, para terminar con un 28%, número ajustado por la escisión de capital de 2019.



Asimismo, hizo la expansión de crédito de fomento más grande de la historia, colocando 9,6 billones de pesos en el cuatrienio para pequeños productores con las tasas más bajas de la historia.



Durante la gestión de Mejía, la cartera del banco creció un 29% y redujo la morosidad en 175 puntos básicos, además reestructuró el banco eliminando 213 puestos de planta innecesarios (por ejemplo, había 13 asesores en la presidencia) y 200 puestos temporales.



El Banco Agrario es el banco con mayor presencia nacional con 792 oficinas en 762 municipios, y cuenta con un esquema liviano de 116 oficinas denominadas ‘Banco Agrario más cerca’, llegando a 115 municipios más. También aumentó su número de cajeros electrónicos reduciendo su costo, al tiempo de haber implementado un ecosistema digital de pagos, lo que se logró con la implementación de un código QR y de dotar a los pequeños comercios con datafonos, reduciendo así el flujo de efectivo y mejorando la seguridad sin afectar los costos.



Durante la pandemia el Banco Agrario ganó la partida para distribuir los subsidios y ayudas, al tiempo de colocar $300.000 millones en créditos para jóvenes en 2021. En ese momento, el 74% de los recursos de crédito por $697.322 millones fueron a pequeñas y medianas empresas.



Logros por destacar muchos, el Banco Agrario ganó varios reconocimientos entregados por Asobancaria, fue catalogado como ‘Great Place to Work’, y creo que por primera vez en mucho tiempo fue presidido por alguien como Mejía, un ingeniero experto en finanzas y gerencia con una larga carrera corporativa e internacional, que arrojó los resultados en el momento más álgido de la historia reciente.



Creo que no hay banco más popular que este, entregado con mejores resultados, y que hoy tristemente retrocedió 20 años víctima de la politiquería, la delincuencia y que volvió a las filas interminables de Cielo Rusinque como en tiempos de fracasos pretéritos como el de la Caja Agraria de Cecilia López.



Andrés Barreto González

Director General De La Espriella Lawyers

andresbarretog@gmail.com