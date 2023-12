Banco de la República, celebración centenaria

Que la creación del Banco de la República “fue forzada por los inversionistas y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que veían como obstáculo para la llegada a nuestro país de su capitales el régimen monetario y bancario que había en la Colombia del momento” es la conclusión de Adolfo Meisel Roca en su texto ‘Antecedentes del Banco de la República’, publicado en el libro conmemorativo del centenario.

Agrega el autor que “para congraciarse con esos inversionistas y prestamistas, se invitó a las misiones Kemmerer y se acogieron casi todas sus propuestas. Claramente, el Banco de la República no surgió como resultado de un proceso evolutivo gradual de instituciones bancarias previas, públicas o privadas”.



En 1923 Kemmerer presentó el proyecto de Ley Orgánica del Banco de la República que se convirtió en la Ley 25 de 1923. De esa manera, Colombia logró tener un banco central con todas las características más modernas del momento, siendo el segundo país de Latinoamérica en lograrlo, antes que lo hicieran países con economías más avanzadas en ese momento, como Argentina, Brasil, Chile y México.



Ese proceso fue influido por la creación de la FED de los Estados Unidos en 1914 y después de treinta intentos fallidos se creó el Banco de la República como banco único de emisión. Pese a haberse aprobado la ley 117 de 1922 el presidente Pedro Nel Ospina invitó a Edwin Kemmerer, y el capital inicial fueron cinco millones de dólares recibidos como primera cuota de la indemnización que pagó Estados Unidos por haber apoyado la separación de Panamá.



Carlos Marichal y Daniel Díaz Fuentes han argumentado que el origen de la mayoría de los bancos centrales no partió de bancos nacionales de emisión que fueron evolucionando.



Ese fue el caso del Banco de México, pero Colombia debió aceptar el modelo de banco central estadounidense traído por Kemmerer para poder abrir las puertas de la banca privada internacional.



Los historiadores Emily y Norman Rosenberg, citados por Meisel, señalan que hacia 1922: “En negociaciones entre Colombia y Blair and Company, los banqueros se mostraron interesados en ofrecer un préstamo si Colombia contrataba a un experto financiero sugerido por el Departamento de Estado”. El experto era Edwin W, Kemmerer quien había realizado similar tarea en Filipinas (1903-1906), México (1917) y Guatemala (1919).



Con ese capital inicial, que representaba el 50% del capital total, el gobierno suscribió acciones tipo A; con el aporte de capital de los bancos comerciales se adquirieron acciones tipo B; el capital de los bancos extranjeros participantes quedó clasificado en el tipo C y las acciones en poder del público se clasificaron como de tipo D, sin derecho a voto. El gobierno era el propietario del 50% del capital pero los bancos privados escogían seis de los nueve directivos y el gobierno sólo contaba con tres representantes.



BEETHOVEN HERRERA VALENCIA

​Profesor Emérito de la Universidad Nacional y de las universidades Javeriana y Magdalena.