Bogotá cómo vamos

Estos cuatro años que terminan en Bogotá, han sido tan o más nefastos que los que dejó la ‘Bogotá Humana’. El gobierno de Claudia López ha sido el más ineficiente desde que se elige popularmente al mandatario del distrito capital.



Claudia López no solo no deja ninguna obra de infraestructura notable, sino que todo su plan de gobierno fue un fracaso absoluto en materia de seguridad, movilidad, calidad de vida y posicionamiento de ciudad.



López se montó en esa mal llamada ‘Ola Verde’ que se auto abroga la agenda anticorrupción, la inclusión y otros derechos, lo que al final, con todos esos proyectos gaseosos y amalgamados por el oportunismo, terminan en lo mismo de siempre: solo discurso.



La ciudad nunca ha estado en peor situación, los índices de inseguridad desbordados, la incultura ciudadana rampante, y el caos generalizado han caricaturizado a Bogotá como una especie de ‘ciudad gótica’, una ciudad tomada por el crimen y la anarquía.



Lastimosamente a diferencia de ciudad gótica, Bogotá no tendrá un héroe enmascarado que luche por sus ciudadanos, sino que más bien navega hacía acuerdos de gobernabilidad política que esperamos no busquen pavimentar otra fallida aspiración presidencial del burgomaestre de turno.



La pandemia fue otra prueba en donde Claudia López dio muestras de incompetencia y show. Mientras que el Gobierno Nacional silenciosa pero efectivamente logró la vacunación, el PAEF y la logística necesaria para mantener la capital a flote, aún retumba en mi memoria una Claudia López disfrazada con traje de aislamiento montada en un platón, megáfono en mano, tratando de “sumercé” a los ciudadanos, y vociferando “los estamos cuidando”, mientras romantizaba a la primera línea.



Cuando su eslogan de gobierno es “Bogotá Cuidadora” pero la ciudad sucumbe ante la delincuencia, la accidentalidad, la ausencia de autoridad y los frentes de obra desperdigados, lo que menos tenemos es cuidado.



Otra lánguida radiografía de lo que viene es el Concejo de Bogotá. Muy pocos nombres de peso o tradición, y sí mucho paracaidista, deportista, influencer, y la mezcla de politiquería y bobería de los mal llamados ‘verdes’ con nombres, sin ninguna hoja de vida pública, y una composición que se la hará fácil al próximo alcalde y difícil a los ciudadanos.



Ojalá que Bogotá logre despertar y entender que es la ciudad de todos aunque muy pocos en realidad la quieran, que bogotanos somos todos y no solo los nacidos en la capital, sino todos los que en ella han encontrado un hogar.



El panorama no es prometedor, pero esperemos que el 2024 pueda entregar un plan de desarrollo lleno de infraestructura, parques, avenidas, movilidad, seguridad y tecnología, algo como lo que tuvimos con Enrique Peñalosa, algo como lo que merece una ciudad de Siglo XXI, no una ciudad que sigue en debates sobre metros inexistentes y avenidas imaginarias.



Andrés Barreto González



Director General De la Espriella Lawyers.

andresbarretog@gmail.com