Buscando oportunidades al finalizar año

Los mercados continúan adaptándose al régimen de mayor volatilidad y tasas más altas. Esto, junto con el bono del Tesoro de EE.UU. de 10 años llegando al mayor nivel en 16 años, indica que los mercados ven a los bancos centrales preparados para mantener las tasas altas durante más tiempo.



Si bien esto es negativo para la renta fija, no todas las subidas de tasas son iguales. Las tasas parecen ya haberse ajustado a las políticas monetarias.



Sin embargo, la compensación que exigen los inversionistas por el riesgo de mantener bonos a largo plazo -la prima por plazo- ha aumentado parcialmente y aún restan ajustes de las tasas al alza. Estas son malas noticias para los bonos, pero no necesariamente para las acciones.



¿Por qué una mayor prima por plazo? Por mayores preocupaciones sobre la deuda de Estados Unidos e inflación persistente, sostenida por cambios demográficos y el efecto de la fragmentación geopolítica sobre las cadenas productivas.



Con tasas de largo plazo en máximos de varios años, los bonos ofrecen más ingresos. Sin embargo, estas alzas también empujan su valor de mercado a la baja: un aumento de aproximadamente 0,5 %, borra un año completo de ingresos para un bono de 10 años de duración. Estos ajustes ocurren rápidamente en este nuevo régimen.



Es aconsejable subponderar los bonos a largo plazo de Estados Unidos, donde las recientes amenazas de un cierre del gobierno ponen de relieve los desafíos fiscales a largo plazo de ese país.



En este entorno, se justifica la su ponderación, en un horizonte de seis a 12 meses, ya que no reflejan plenamente el impacto de la subidas de tasas, ni un escenario de menor crecimiento esperado. Es posible ser más positivos respecto las acciones, dada la reciente corrección, aún no ha llegado el punto de subir su ponderación.



A medida que los mercados se ajustan al nuevo régimen, es posible aprovechar las desconexiones relativas entre precios de mercado, y encontrar nuevas oportunidades basadas en lo que reflejan esos precios

​.

Recientemente, los bonos estatales europeos se muestran atractivos debido a las mayores tasas. Estas también respaldan sobreponderar bonos del Tesoro a corto plazo y deuda de mercados emergentes en moneda fuerte, principalmente emitida en dólares estadounidenses.



En renta variable hay oportunidades en acciones ligadas a las megafuerzas, que generan cambios estructurales que pueden impulsar retornos hoy y en el futuro. Esto requiere ser más granulares para encontrar sectores y regiones que prosperen, incluso cuando el crecimiento se estanque en los próximos trimestres.

A ello se suman las acciones japonesas, debido a un mejor escenario macro, mayores utilidades esperadas y a reformas favorables a los accionistas. La sobreponderación en la megafuerza de la inteligencia artificial se centra en empresas que se benefician de los cambios de productividad que genera esta transformación tecnológica.



AXEL CHRISTENSEN

Director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock.

​