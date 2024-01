Cali y los Panamericanos

En 1966, por petición de la dirigencia caleña, el presidente, Carlos Lleras, nombró para ejercer la alcaldía de Cali durante la primera mitad de su mandato a un reconocido empresario, conocedor de la gestión pública por haber organizado y puesto en marcha la mayor empresa del Estado colombiano, Ecopetrol, quien conformó su gabinete con personas de gran capacidad, provenientes del sector privado.



Partiendo del plan maestro elaborado por los urbanistas europeos Paul Lester Wiener y José Luis Sert, durante los dos años de esa alcaldía, entre 1966 y 1968, se construyó buena parte de la actual infraestructura de Cali. Se construyó la autopista Sur Oriental, la de mayor cabida en Colombia en ese entonces.



Y se financió y se dejó casi terminada la autopista Simón Bolívar, la gran arteria que circunda la ciudad. Se amplió la calle 5ª a sus dimensiones actuales y, para unir el Norte con el Sur se amplió la calle 26, integrándola con la Avenida 4ª, al Norte, y con la nueva autopista Simón Bolívar, al Sur, configurando así una vía recta para cruzar la ciudad. Se construyeron, ampliaron y rectificaron diversas avenidas y se llevaron a cuatro calzadas y ocho carriles, en todas sus extensiones, las entradas a Cali.



Se financió e inició la construcción del Centro Administrativo Municipal, CAM, donde se concentró el Concejo, la Alcaldía y Emcali. Y operativamente, se constituyeron Emsirva, para manejar el aseo y la recolección de basuras, el mantenimiento de las zonas comunes y las plazas de mercado, e Invicali, responsable de la vivienda popular y de solucionar los problemas de los tugurios.



Atendidas las necesidades físicas de la ciudad, esa administración municipal buscó los juegos Panamericanos en estrecha colaboración con el comité promovido con este fin por Alberto Galindo, esperando generar espíritu cívico y de comunidad al unir a la ciudadanía alrededor de una causa común. Así, Cali se tornó en ejemplo de civismo, pero su progreso físico no se debió a que hizo los Panamericanos.



Sencillamente, habiendo logrado con actos de buen gobierno el desarrollo de la ciudad, los Panamericanos se buscaron para añadirle a este progreso, años después, el aspecto humano.



Conociendo bien estos hechos, pues el alcalde que lideró esa transformación fue mi padre, Luis Emilio Sardi Garcés, me veo motivado hoy a una reflexión adicional.



Todas esas obras fueron pagadas por una ciudad de apenas 800 mil habitantes, sin que hubiera angustias económicas ni quejas de la ciudadanía. Hoy no hay fondos ni para reparcharlas. Obviamente, la capacidad y moralidad en la contratación son determinantes, pero el daño del cambio en los usos políticos también pesa.



En ese entonces, el municipio tenía solamente mil empleados. Hoy no hay datos claros sobre cuántas personas tienen vinculación laboral o de servicios con el municipio, pero los estimados van de 12 mil a 25 mil. Cali no tiene plata hoy porque, diariamente, esa muchedumbre se la lleva a sus casas o a sus jefes.



EMILIO SARDI

Empresario