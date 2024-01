¿Cambio de actitud en nuevos gobernantes?

La política -politiquería- tradicional fue la gran derrotada en las elecciones presidenciales del 2022 cuando los partidos de siempre apoyaron a Fico y con sus maquinarias fueron derrotados en primera vuelta por un ingeniero medio desconocido, locuaz/soez y no tan transparente; pero que a la vista de muchos era un “cambio” y alternativa a Petro. Esto lo sabemos todos. Pero esa politiquería se reeligió en el Congreso con más del 60% de las curules. ¿Qué traduce esa politiquería tradicional en general? En cuatro palabras, “trabajan para sí mismos”, para su provecho personal en contratos, puestos y comisiones para agrandar sus bolsillos, reelegirse y seguir en el círculo vicioso.

Es normal que la gente estuviera hastiada de estos comportamientos que poco le dejaban a la comunidad, sino ejemplo del mal quehacer y mal devenir en obras, principios y valores. Es claro que el grupo de alcaldes de las 5 ciudades que se han llamado “el nuevo centro” tiene las cualidades y el compromiso para romper esa línea de politiqueros -bueno, casi todos-.



Pero están desde el día de su elección enfocados en puntos críticos levantados en la campaña, en general en seguridad y movilidad; y no se diga en estos nueve días desde sus posesiones. La Colombia urbana moderna prevalece en sus avances inclusive políticos, pero ¿y la Colombia profunda? ¿Dónde están los gobernantes, los alcaldes y gobernadores del resto del país respecto a esa máxima de gobernar para el bien común?



Curiosamente me he cruzado con un par de gobernadores de esta Colombia que me han afirmado categóricamente que van a gobernar primero para la comunidad y luego para los políticos que los eligieron. Vaya cambio. ¿Será generalizada esta afirmación?



Es posible que la elección del ingeniero Hernández los haya puesto a sopesar sobre sus acciones pasadas y las de sus antecesores. Marx decía que la gente cambia es en las crisis. ¿Será que la política tradicional entendió finalmente? ¿Y que ese mensaje cale hacia “abajo” a concejales, diputados, alcaldes? Ahí hay mayores dudas.



Algunos han comprobado que con acciones bien pensadas, que benefician a las comunidades alejadas, logran convertirlas en beneficios tangibles para la población. Tendrían que hacer lluvias de ideas de esas acciones y con equipos técnicos experimentados para no repetir errores y llevarlas bien puerto. Hay mucha inquietud, por ejemplo, en “la universidad en tu colegio” programa de la Fundación Luker premiado internacionalmente y que ha reducido las cifras de los ‘Ninis’ (aquellos jóvenes que Ni trabajan Ni estudian) profundamente en Manizales.



Se empieza a despertar entre alcaldes y gobernadores que los niños no van al colegio por ir, sino que deben salir con destrezas para su empleabilidad en los grados 10 y 11. El Gobierno viene trabajando en esas alternativas, entendiendo que los técnicos y tecnológicos son una opción real desde el bachillerato. Y no pocos alcaldes y gobernadores armando planes al respecto. Ojalá lo planteen para el 100% de sus poblaciones.



Hay que ver es la profundidad de este posible y esperanzador cambio en los políticos. Ahora soñar no cuesta nada -sobre todo a este columnista infectado de optimismo-, pero a ellos que no hacen sino para ellos mismos les puede costar el puesto en las próximas elecciones y ojalá la cárcel si están bien iluminados por los reflectores de los medios de comunicación.



CARLOS ENRIQUE CAVELIER

carloscavelier@gmail.co