Cerrando brechas en I+D dentro de las empresas

Probogotá publicó recientemente una encuesta exhaustiva sobre la percepción de empleadores y empleados en Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca. La encuesta, larga y completa, abarcó casi 360 empresas y más de 1.100 empleados con un cuestionario de más de 30 preguntas. Esta información permite entender cuáles son las premisas bajo las cuales los empleadores y empleados están tomando decisiones y son útiles para entender las percepciones del empresariado a especificidades del empleo. También, para identificar brechas entre lo que se dice, y lo que se hace.



El empresariado de Bogotá y Cundinamarca es muy optimista con su conocimiento sobre las tecnologías actuales en su industria y, de hecho, 79% considera que está enterado o muy enterado de estas tendencias. A pesar de esta convicción, solo 12% de las empresas tienen hoy un área encargada de innovación y desarrollo y un 23% de empresas confesaron que no tienen ni un área, ni una persona encargada de estos procesos. En el mismo orden de ideas, la inversión en innovación y desarrollo es baja. El 12% dice que no invierte en este rubro; 69% dice que invierte solo entre 1 y 20% de su presupuesto, y 26% de las empresas afirman que aún no han automatizado procesos.



La baja inversión se la atribuyen a la escasez de capital de inversión y a la falta de incentivos, seguido del desconocimiento sobre las oportunidades existentes. Las brechas entre lo que se dice y lo que se hace son grandes.



Ahora, el frente en el que más invierten los empresarios en formación es en adaptación tecnológica. De hecho, la habilidad técnica más valorada por el empresariado es sistemas y programación. Los empresarios de la capital sienten que las áreas contables y administrativas son las más susceptibles de ser reemplazadas por procesos automatizados.



Aunque un nostálgico 28% afirma que ningún proceso será automatizado. El frente en el que proyectan más contrataciones en el corto plazo es en sistemas, aunque siguen prefiriendo hacer las capacitaciones al interior de la empresa y no con terceros expertos, particularmente en frentes que la empresa no ha desarrollado.



Pareciera necesario seguir cerrando la brecha entre la fortaleza que ven los empresarios en su conocimiento sobre la punta tecnológica de su industria y la forma como están construyendo equipos. Siempre se van a necesitar personas con capacidad de resolución de problemas, autogestión y pensamiento crítico, pero la apatía de los jóvenes que tanto se ha criticado y que se menciona en esta encuesta, probablemente se resuelve construyendo puentes entre las necesidades de habilidades técnicas con programas de formación pertinentes, entendiendo que cada vez más deben tratarse de habilidades transversales que se tejen con las demás.



Hoy la tecnología debe ser una conversación de toda la empresa, empezando por recursos humanos.



CRISTINA VÉLEZ VALENCIA

​Decana Escuela de Administración, Universidad Eafit.