Ciberseguridad en la agenda global

El comienzo de 2024 ha sido desafiante, con un panorama de riesgos complejo en el que se destaca la ciberseguridad, un tema que el informe de Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial enfatiza como una prioridad en la agenda de las empresas y los gobiernos durante los próximos años.

El estudio de IBM sobre el costo de una filtración de datos en 2022 asegura que, en promedio, un ataque alcanzó los US$4,35 millones. No es algo menor.



Autoridades como Jürgen Stock, secretario general de Interpol, han expresado su preocupación dado que aún existen países y organizaciones que no disponen de los elementos adecuados para enfrentar la situación, lo cual impide contar con una respuesta eficaz.



Es cierto. Pero si bien las empresas y los gobiernos deben tener las herramientas de seguridad cibernética para proteger su negocio, la infraestructura, la administración pública y sus procesos, no todos están en posibilidad de hacerlo, principalmente por el alto costo de la tecnología y la escasez de expertos, de los cuales aún se requieren 4 millones para satisfacer la demanda.



Cada organización toma las medidas conforme a sus necesidades y capacidades, y sin duda, un buen lugar para comenzar es la construcción de una cultura interna de prevención en el cuidado de los datos, lo cual requiere un trabajo continuo y un alto nivel de concientización. Si no lo hemos sufrido ya, todos somos conscientes que la naturaleza de las amenazas está en continuo cambio y los piratas informáticos son muy hábiles para que los empleados y los clientes compartan inicios de sesión y otros elementos confidenciales para acceder a su información.



El reto para las organizaciones es mantener un compromiso con la seguridad de los datos y con la experiencia de usuario, en donde la confianza permita interacciones digitales fluidas y seguras sin entorpecer la experiencia de colaboradores y consumidores. Para ello es necesario que las compañías adopten una estrategia de Experiencia Total (un término creado por Gartner), pues tanto la experiencia del cliente (CX) como la experiencia del empleado (EX), están íntimamente relacionadas.



En este sentido, el estudio 2024 Thales Digital Trust Index, revela que el sector bancario y de salud, a nivel global, son los más confiables cuando se trata de compartir y proteger los datos personales y brindar experiencias digitales confiables. La misma investigación, asegura que el 26% de las personas encuestadas a nivel global han abandonado una marca durante los últimos 12 meses como consecuencia de sus preocupaciones sobre la privacidad.



La ciberseguridad es acerca de la confianza, y se ve reflejada en las decisiones que toman los grupos de interés, por lo cual hay que priorizarla tomando las medidas pertinentes para proteger a la organización y sus públicos. Es un deber ser para operar en el entorno digital.



LIONEL DE MAUPEOU

Director General de Thales para Países Andinos.