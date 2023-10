Ciudades y empresas, son datos y hay que darlos ...

Después de muchos tropiezos, me volví escéptica frente a la capacidad de los gobiernos, particularmente de los gobiernos locales, de incidir en el surgimiento de nuevas empresas con mecanismos diferentes al de invertir en obra pública y racionalización de trámites.



Vi tantos fracasos que llegué a creer que lo único que se podía hacer era construir bienes públicos que de paso movían la economía por donde si se mueve y dejando hacer negocios. Y eso que no puedo oír Manos de Mujeres de Marta Gómez sin derramar un par de lágrimas.

El escepticismo no fue gratuito. Se construyó después de, como funcionaria, haber recibido del gobierno del entonces alcalde, Gustavo Petro, proyectos infructuosos y caras de decepción de beneficiarios de programas que no lograron la transformación esperada.



Vi mujeres vulnerables que habían creído que, con esa estufa con la que soñaban, su negocio de alimentos iba a despegar. Jóvenes que creían que, con esa última capacitación, por fin iban a impulsar su emprendimiento, y en su lugar, terminaron guardando ese cartón al lado de los otros que tampoco habían servido para nada.



Funcionarios llenando planillas eternas para asegurarse de que el programa cumpliera su objetivo, a pesar de que ya habían visto que los resultados no iban a mover la aguja.



En las últimas décadas se ha sofisticado el debate sobre los programas y las políticas que efectivamente mueven el emprendimiento y a punta de fracasos, ya se sabe qué funciona y qué no.



Sabemos que con micro y pequeñas empresas hay que trabajar en acceso a financiamiento (que no confundir acceso con financiamiento directo), enroque con cadenas de suministro y capacidades gerenciales básicas.



Sabemos que el apoyo a emprendimientos de base de la pirámide es difícil y suele ser infructuoso, al menos de que se trabaje fuertemente en la asociatividad.



Sabemos también que es imposible impactar un sector o un grupo de empresas sin ver el ecosistema completo. Y también sabemos, gracias a las iniciativas de fomento de empleo con mecanismos de pago por resultados, que compartir los riesgos entre un operador, un pagador y un financiador, suele traer los mejores resultados en este tipo de programas.



Mi mensaje para los electos alcaldes de las grandes ciudades del país, Galán, Gutiérrez, Eder y Char, es que construyan sobre lo aprendido y no caigan en la tentación de tirar plata en proyectos que no funcionan. Claramente tienen que invertir en bienes públicos y en hacer que sea cada vez más fácil hacer negocios en sus ciudades.



También en que la ciudad sea lo más atractiva posible para que venga el mejor talento disponible, como lo han repetido Richard Florida y Enrique Peñalosa. Pero también pueden implementar programas que efectivamente promuevan el emprendimiento, si no caen en la tentación de montar esquemas que han fracasado y se montan en lo que, después de muchos dolores, sabemos que funciona.





Cristina Vélez Valencia



Decana Escuela de Administración Universidad Eafit.