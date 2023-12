Con el mapamundi en la mano

La inteligencia artificial generativa fue el gran protagonista de 2023. Esta transformación puso sobre la mesa la discusión sobre el futuro del trabajo y de la creación humana. En 2023 la conversación giró en torno a una pantalla, y, emocionados, interactuamos con una herramienta virtual con capacidad de crear en segundos.



Desafortunadamente, el tema de conversación en 2024 no será tan emocionante. El año que viene, hablaremos las confrontaciones en el globo. Las decisiones de las empresas colombianas de todos los tamaños van a deber tener en cuenta la guerra como factor, volviendo a las discusiones sobre geopolítica y sacando las narices de los medios locales.



La invasión de Ucrania continúa y la situación está lejos de resolverse. La recuperación de la economía ucraniana no ha comenzado y va a requerir inyecciones enormes de capital. El reencuentro de las familias ucranianas que se han dispersado por el mundo va a ser doloroso y difícil y el proceso de reconciliación va a ser aún más complejo.



Por lo demás, se espera que el número de refugiados rusos en Europa aumente exponencialmente el año entrante abriendo un nuevo frente de atención y discusión. Rusia puede tener una de dos salidas: retirada o intensificación del conflicto y Putin pareciera que prefiere autodestruirse que recular.



La guerra entre Israel y Hamas está lejos de terminarse y la recuperación del tejido social de Gaza va a ser compleja y demorada, si es que es posible recuperarlo. Las tensiones no resueltas que se reflejan en universidades, medios y espacios de participación en Europa y Estados Unidos van a seguir irresueltas, aún cuando se logre poner fin a la confrontación bélica.



Por lo demás, la precaria confianza del Medio Oriente está resquebrajada y no sería sorprendente que volviera a calentarse la situación en Yemen, Siria, Iraq y los demás vecinos con una fuerte injerencia iraní. Israel quedará con fracturas profundas y con un Netanyahu que quemó las naves.



Además de estos dos frentes, hay confrontaciones abiertas entre Armenia y Azerbaiyán, y en Paquistán y Taiwán en Asia; en Etiopía, en Congo y en el Sahel en África, y en Haití, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Honduras y recientemente, en Venezuela y Guyana en las Américas. La capacidad de respuesta global ya está resquebrajada y de abrirse uno de estos frentes, el impacto puede ser devastador.



Para rematar la tensión entre China y Estados Unidos ha seguido escalando, hasta el punto en que los flujos de comercio internacional han cambiado drásticamente. Esta Segunda Guerra Fría, como la han llamado expertos como Gita Gopinath, transformará cómo hacemos negocios y cómo vemos el planeta.



En 2023 sumamos la IA a nuestra capacidad de toma de decisiones, este año que viene, le añadiremos nuevos grados de complejidad ya que será imposible tomar decisiones sin tener en cuenta los conflictos en el planeta. En 2024 conversaremos con el mapamundi en la mano.



CRISTINA VÉLEZ VALENCIA

​Decana Escuela de Administración Universidad Eafit.