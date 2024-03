Constituyente: ¿Para qué?

El hecho político más importante de la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia de 1991, no fue sólo la aprobación de una nueva Constitución: Fue el pacto social amplio de todos los sectores del país que permitió discutir y aprobar ese texto. Empresarios, ex guerrilleros, indígenas, sindicalistas, políticos tradicionales, periodistas, víctimas del conflicto, académicos, estudiantes, religiosos, ateos, todos y cada uno de los sectores representativos de Colombia -sin excepción- concurrieron en esa asamblea y de ahí nace su legitimidad.Como ex guerrillero desmovilizado del M-19, Gustavo Petro es producto de ese proceso.

La fuerza de nuestra actual Constitución Política nace de los consensos que surgieron de esa constituyente. Somos una democracia fuerte con libertad de expresión y separación de poderes. Es una Constitución garantista en la que se le dio dientes y poderes a la investigación criminal a través de la creación de la Fiscalía, e independencia al manejo macroeconómico con la creación de la Junta del Banco de la República. Se afianzaron los derechos laborales y se reconoció la cultura y legado de los pueblos ancestrales indígenas. Se acercó la justicia a los ciudadanos a través de la figura de la tutela. No cabrían cien columnas para exponer su contenido y avances.



Difícil una mejor Constitución que la que hoy nos rige. ¿Cuál es la propuesta de Petro? Cambiarla porque en el Senado le van a hundir su reforma a la salud que es regresiva socialmente? ¿Desarrollar asuntos como la reforma agraria? ¿Qué es lo que realmente está buscando el presidente? Esa es la cuestión de fondo. Hace semanas arrancó con el discurso de que su proyecto político tiene que mantenerse en el poder. ¿Para eso quiere una Constituyente? ¿Arrancó la campaña y terminó el Gobierno? ¿En vez de consejos de ministros se va a dedicar a las movilizaciones populares? En 1999 Hugo Chávez convocó una Constituyente en Venezuela y desde entonces su grupo está en el poder.



La reforma a la salud se va a caer porque es muy mala. Destruye un buen sistema que, como país, hemos construido a lo largo de 30 años. Y para mejorarlo -que es necesario- no hace falta esa reforma. Tampoco se necesita una Constituyente para la reforma agraria, los temas medioambientales o la educación. Todo eso se puede hacer por ley o políticas públicas. Presidente: La fuerza que puede unir al país no es la de una Constituyente. Usted ganó las elecciones, pero el escenario político hoy es otro. Su Gobierno no tiene los mejores índices de aprobación.



Necesitamos que el conflicto interno finalice. Esa era, como desmovilizado y protagonista de la paz, su misión esencial en el gobierno. Cúmplala. Con eso pasa a la historia. Enfóquese en lo que pueda hacer bien hasta el 2026 y permita que la democracia siga su curso. Es hora de dejar atrás la polarización y los enfrentamientos ideológicos. Gobierne. Colombia tiene una ciudadanía madura. No es momento de aventuras constituyentes innecesarias.

RICARDO SANTAMARÍA

Analista