Convergencia y calidad

Los sellos y las certificaciones de calidad, tan de moda en los 80 y 90 del siglo pasado, les permitieron a las organizaciones de países emergentes conocieran las reglas de sus pares en países desarrollados. Éstos les permitieron a las empresas jugar, si no en las mismas ligas, sí con las mismas reglas de las admiradas empresas japonesas abanderadas de la calidad total.



El afán de certificar la calidad llegó a todos los ámbitos del aparato productivo y del mundo organizacional. Algunos se enraizaron, otros desaparecieron y otros sobreviven en franca decadencia.



Conozco pocas empresas que ondeen sus sellos de calidad con orgullo, y quienes todavía los tienen, lo hacen más como una cuestión de trámite, un procedimiento necesario, pero no por una convicción o un detonante de innovación.



Muchos levantarán la mano para explicarme que la calidad depende de cada organización y que no hay imposiciones externas, y algo de razón les daré.



Pero en el fondo, el principal problema de los sellos de calidad resultó siendo su fortaleza inicial: la estandarización puede ser un vertiginoso camino hacia la convergencia.



Ahora, la historia de los sellos varía por sectores. En el sector educativo siguen siendo relevantes. Aquí se enraizaron y siguen prosperando. En el caso de las escuelas de negocios, las coronas internacionales que acreditan calidad siguen siendo aspiracionales.



Las pocas escuelas latinoamericanas que ostentan alguna de las coronas correspondientes a los sellos de calidad top del sector, las lucen sin pudor y con razón. Los requisitos para que tener los sellos de AMBA, Equis y AACSB son enormes.



Los formatos no terminan, las visitas son extenuantes, los costos son altos y la presión es constante. Realmente son señales de ser los mejores del montón.



Sin embargo, el principal reto de ser parte de este proceso es lograr cumplir requisitos de calidad manteniendo la esencia de cada universidad. Medirse con otros es una forma de saber exactamente cuál es la talla de uno y saber uno en dónde tiene que seguir y en dónde liderar.



Viendo el funcionamiento de las acreditaciones en el sector educativo, sospecho que su vigencia tiene que ver precisamente con el liderazgo que asumen diferentes escuelas en distintos momentos. En este momento específicamente.





Cristina Vélez Valencia

Decana Escuela de Administración

Universidad Eafit.