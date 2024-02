Crecer con inversión, no con consumo

Si no hemos podido hacerlo desde nuestras iniciativas y modelos de producción, nos toca aprender de otras economías. Pero esto no se asimila haciendo viajes diplomáticos a manera de tours, con cócteles incluidos. Es necesario que el personal con conocimientos técnicos, tanto del gobierno como de la empresa privada, organicen las tareas requeridas para realizar expediciones hacia economías que nos aporten conocimiento y, desde luego, valor agregado al sistema de producción.



Las recomendaciones a nivel mundial están orientadas hacia el estímulo e impulso de la inversión. Sí las recomendaciones económicas apuntan hacia esta idea y los países desarrollados así lo entienden; ¿por qué en Colombia no podemos comprometernos con lo mismo y crear los presupuestos requeridos para lograrlo? Sigo insistiendo que, desde las regiones, que son las más atrasadas en esta materia, se debe asegurar la inversión. En los departamentos, es totalmente necesario dejar de lado la configuración de presupuestos esquirlados para cubrir gastos oportunistas, que no conducen a un impacto sobre el producto, como tampoco a la disminución de la pobreza.



De las evidencias que se pueden tener con respecto a la escasa inversión, es la formación bruta de capital fijo en relación con la maquinaria y equipos. En el 2023 cerró con una caída del 16,2% (PIB: 0,6).



Algo similar sucedió en el 2020, pues el dato fue de menos 13,3% (PIB: -7.2). Otra disminución que se encuentra en el histórico fue en los años 2016 (PIB: 2,1) y 2015 (PIB: 3,0) toda vez que bajó 7,9% y 9,3%, respectivamente. También tuvo un valor negativo en el 2009 (PIB: 1,1) reflejando 9,4%. No obstante, hay que decir que también ha tenido incrementos como por ejemplo en el año 2022 (PIB: 7,3) el cual llegó a 30,3. En el 2011 (PIB: 6,9) alcanzó el 29,3 y en el 2010 (PIB 4,5) subió al 15,6. Para los años 2007 (PIB: 6,7) y 2006 (PIB: 6,7) maquinaria y equipos se ubicó en el 19,6 y 32,2, respectivamente.



Estos datos, al graficarlos, dejan ver una relación en la tendencia de las dos variables. Siendo Colombia miembro de la Ocde, es totalmente indispensable que nos concentremos en la inversión y que las regiones empiecen a ser las protagonistas en la formación de capital desde la inversión en infraestructura y la formación de conocimiento.



Suficiente tinta y debates ha corrido por los medios dándole mucha importancia al consumo como principal impulsor del crecimiento del PIB en Colombia. Es comprobado que el consumo es como espuma en sus efectos sobre las variaciones del PIB. La cuenta de cobro de esta ilusión económica nos llega en momentos de crisis. Pasemos la página para poder promover la inversión, el valor agregado y el crecimiento socioeconómico sostenible.

FRANCISCO MONTES VERGARA

​Magister en Economía - Magister en Ingeniería.