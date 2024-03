Crecimiento e inflación

Dos indicadores macroeconómicos nos dan una buena idea del estado de la economía colombiana: El crecimiento de 0,6% del PIB en 2023 y una inflación anual del 7,74% en el mes de febrero.



El dato del PIB es malo. Refleja una fuerte desaceleración de la economía, en particular con una caída en el componente de la inversión. Además, como varios analistas lo han hecho notar, entre ellos José Ignacio López, si excluimos el sector público sería posible afirmar que el resto de la economía estuvo en recesión durante una parte del 2023.



Existe un consenso de la necesidad de una política contra cíclica que permita una reactivación más rápida. Hasta ahora el Gobierno, parece confiar en 3 cosas: primero, el efecto en la demanda agregada de un mayor gasto público, en particular con la normalización de los subsidios del DPS y el anunciado apoyo presidencial a los mayores de 80 años sin protección social. Segundo, una corrección en los temas de infraestructura acelerando la inversión en vivienda y vías. Tercero, la disminución de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Hasta allí los esfuerzos reales de reactivación económica, lo demás son anuncios de buenas intenciones que no parece posible concretar en el corto plazo.



Los errores en decreto de liquidación, denunciados a tiempo por Portafolio, pusieron un fuerte freno a esta estrategia. En la práctica la ejecución de inversión en el nivel nacional durante enero y febrero fue nula, pues no hubo disponibilidad de caja por las demoras en hacer bien el decreto de liquidación.



Esperemos que desde marzo las cosas inicien a corregirse y el país pueda concretar un crecimiento, que con seguridad será mayor al del 2023, pero podría estar en un modesto rango entre el 1,2% y el 1,8% del PIB.



En contraste, la inflación ya marca su punto más bajo en dos años y se mueve en la ruta de ser menor al 6% en diciembre y estar cada día más cerca del rango meta establecido por la Junta del Banco Central.



Esto sucede en un contexto donde el Gobierno logró el cierre de los subsidios a la gasolina, lo cual es una decisión responsable. La situación hace prever que el Banco seguirá disminuyendo sus tasas de interés permitiendo así una mayor confianza de los hogares y las empresas para reactivar su gasto y con ello la demanda agregada. La pregunta es qué tan rápido lo hará la Junta.



Algunos consideran que debe seguir siendo de 25 puntos básicos mensuales y otros piden una disminución a un mayor ritmo. Cualquiera sea la decisión del Banco, se moverá hacia la baja y eso es muy positivo para la economía colombiana. En sumas, el 2024 presenta un enorme reto en la concreción de una buena política contra cíclica y cuenta con los vientos a favor de una inflación con tendencia a la baja y una clara disminución de las tasas de interés.



CÉSAR CABALLERO

​Gerente Cifras & Conceptos S.A