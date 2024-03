Imaginen un cuadro hecho por un crítico de arte o incluso un gol metido por un comentarista de futbol.

Criticar es el arte y oficio de señalar las cosas que salen mal. Más, cuando los críticos, intentan hacer las cosas, ejecutarlas, llevarlas a cabo, rápidamente se dan cuenta que no es posible, que no son capaces, que las cosas son como son y están como están por razones más complejas que el simple hecho del deseo de una minoría, establecimiento u oligarquía política, económica o cultural.



El clamor por el cambio es el tono que siempre ha tenido la historia en todos los tiempos, porque se parte de la premisa que para mejorar lo que está, hay que imponer algo nuevo, sin comprender, reconocer y aceptar que todo es un proceso y, que estamos donde estamos después de muchos éxitos que no han sido reconocidos en el mismo tono que los errores o las omisiones que se hayan cometido. Los críticos siempre dirán que está lloviendo, más rara vez dirán que las flores por esto son más coloridas.



Los pensamientos políticos, artísticos, estéticos y conceptuales que critican lo establecido e incluso los que critican la novedad, son recibidos con aplausos por un grupo de personas (que algunos llaman intelectuales) que desde su comodidad consideran que las cosas no son como deben ser y deben cambiar, sin importar el costo que esto tenga.



Por esto siempre ha sido común, que persona muy educadas, pensantes y reflexivas aplaudan, apoyen y financien a dictadores, revolucionarios, transgresores e incluso guerras, con la premisa del bien común y los ambiguos conceptos de humanidad, libertad, hermandad o igualdad.



Para muchos el mundo “debería ser plano”, porque es más justo, obviando la evidencia de la curvatura de la tierra y el enorme desarrollo de urbanistas, arquitectos e ingenieros que han logrado superficies planas en zonas escabrosas por miles de años para mejorar la vida de las personas. La necesidad de tener la razón nos lleva a negar la realidad y crear realidades falsas que son aclamadas por los clamantes del cambio.



Lo que llamamos justo no es realmente justicia, sino una visión limitada de la realidad. Creemos, por diversas razones, que cada vez más las cosas deben ser más fáciles para algunos, sin considerar los costos reales de las cosas.



La crítica y el análisis, son dos formas de opinión y creación de conocimiento opuestas. Críticar es señalar lo malo, lo que no se hizo, lo que se hubiera podido hacer. Analizar es observar qué pasó, por qué pasó eso y no otra cosa, con el fin de establecer el efecto de los resultados y dar pie a recomendaciones para el futuro.



En una sociedad donde la gente busca más culpables que soluciones, las voces de los críticos no dejan oír los análisis y por eso seguimos pensando en cambiar el planeta, en vez de mejorarlo.

CAMILO HERRERA MORA

Fundador de Raddar