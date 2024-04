¿Cuántas universidades necesitamos?

En una columna previa, discutí la idea de que la fórmula del éxito de una sociedad tiene que ver con la educación y el entrenamiento de sus habitantes, pero en una receta que es más sofisticada que simplemente aumentar la cobertura del sistema de educación terciaria. Esto en el contexto de la modificación de fondo al esquema de educación nacional que está en la agenda del gobierno, como parte de su paquete de reformas sociales.



En Colombia hay unas 300 instituciones de educación superior. Esto para servir a una población de unos 50 millones de habitantes con un número actual de estudiantes matriculados en el sistema terciario (incluyendo técnicos profesionales, tecnólogos y pregrados universitarios) de cerca de 2,5 millones de personas. Esto es, unas 6 universidades por millón de habitantes y aproximadamente 4,5% de los habitantes matriculados en la actualidad en el sistema de educación superior.



Cifras similares para el caso de Estados Unidos producen los siguientes indicadores: 11 universidades por millón de habitantes y los mismos 4,5% de habitantes matriculados en la actualidad en el sistema terciario. Las cifras para Singapur nos dicen que hay 6 universidades por millón de habitantes y 1,5% de personas matriculadas en programas universitarios.



Todo esto mientras que el producto interno bruto per cápita (ajustado por el concepto de paridad del poder adquisitivo - PPP) de Colombia es cuatro veces más pequeño que el de Estado Unidos y seis veces más pequeño que el de Singapur.



Adicionalmente, el número de patentes otorgadas por año en Estados Unidos y Singapur es del orden de 325.000 y 6.500 unidades por año, respectivamente. Lo que equivale, en ambos casos, a unas 1.000 patentes por año por millón de habitantes. Una cifra cerca de 50 veces más grande que la observada para Colombia.



Este conjunto de guarismos indicaría que el número de universidades con que cuenta un país (respecto a su tamaño poblacional) y el porcentaje de la población que compone la matrícula universitaria poco tienen que ver con el tamaño de la economía y su capacidad de innovar, y consecuentemente de producir bienestar.



Esta aparente contradicción se resuelve al entender que lo importante no es promover que todos tengamos un título disciplinar, sino más bien hacer los esfuerzos para que logremos un entrenamiento pertinente y de calidad que nos otorgue competencias que sean valoradas por el mercado laboral y que resulten oportunas para el contexto macroeconómico del país.



Todo esto sumado al preocupante fenómeno de incremento de los costos del servicio de educación superior, que genera presiones en el sistema púbico, al mismo tiempo que fomenta desigualdades en la oferta privada.



El camino para resolver esta desigualdad no se encuentra en la masificación de una oferta que a lo mejor no se logre enmarcar en los principios de calidad y pertinencia, sino más bien en el entendimiento de que la aspiración no debe ser a un título sino a un conjunto de competencias.



La reforma a la educación no debe centrarse en cómo hacer que todos seamos universitarios, sino en cómo logramos que nuestros jóvenes se entrenen en aquellas habilidades que les permitan mejorar sus vidas y las de sus familias. El indicador es ese: cuánto bienestar generamos, no cuántos cupos regalamos.



EDUARDO BEHRENTZ

​Presidente Instituto Colombiano de Aprendizaje.