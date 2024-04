De leyes a liderazgo: el arte de gobernar

La experiencia de cada persona moldea su perspectiva del entorno, vemos el mundo como lo hemos vivido. Gustavo Petro fue congresista toda su carrera, y su gobierno ha estado obsesionado con el cambio, pero limitándose a lo que pueda hacerse desde el Legislativo, desde la ley escrita. Lo cierto es que las leyes son la esencia del ordenamiento jurídico del Estado colombiano, pero también lo es que tienen un alcance limitado, y dilatado en el tiempo, sobre el bienestar del colombiano de a pie.

En realidad, la legislación es sólo una de las muchas herramientas con las que se cuenta para gobernar. El Ejecutivo tiene la capacidad de diseñar e implementar programas, políticas y estrategias con el músculo de los recursos públicos y de la planta estatal, para mejorar las condiciones de los colombianos. Pero el diseño e implementación de la política pública es un proceso secuencial y continuo que incluye el establecimiento de metas e indicadores, seguimiento, y sobre todo unos lineamientos desde Presidencia para corregir y exigir resultados. En una palabra, gerenciar.



Pero gerenciar es aburrido, es encerrarse periódicamente con sus propios funcionarios y ver detalles de las estrategias del gobierno, analizar datos y diseños, y plantear mejoras incrementales en su implementación.



No tiene la adrenalina de la plaza pública y el balcón, ni la emoción del choque político y la confrontación. Y eso es a lo que ha estado acostumbrado el Presidente en toda su carrera política, y a lo que quiere llevar al gobierno en cada uno de los frentes que ha abierto.



Pero la oratoria y las palabras no son suficientes para encontrar resultados, ni para impactar positivamente el bienestar del pueblo, ni para ejecutar planes de corto y mediano plazo en las regiones.



Si analizamos en qué se ha concentrado este gobierno en casi dos años, podemos concluir que sus esfuerzos se limitan a reformas estructurales y grandilocuentes de la estructura de los servicios del Estado, al impulso de leyes que cambien la forma misma de su funcionamiento.



Dentro de esta mirada entra también la famosa Asamblea Nacional Constituyente, impulsada para implementar la actual Constitución. En contraste, hay poco énfasis en anuncios de menor calado, pero mayor efectividad, de programas e iniciativas ministeriales focalizados en problemas específicos o con enfoque territorial.



Quizás por esto es que este gobierno ha tenido tantos problemas de ejecución del gasto, y lo que puede llevar a magros resultados de gestión. El problema es que, al pensar de esta forma, el gobierno se restringe al debate político y democrático del Congreso, en donde los partidos pueden o no alinearse con los intereses del gobierno y donde se requiere una perseverante búsqueda de consenso, y se aleja del campo en donde la política pública está enteramente a su discreción.



En conclusión, la política da el éxito en lo electoral, pero la política pública da el éxito en la gobernabilidad.



DAVID FERNANDO FORERO

Investigador asociado de Fedesarrollo y Profesor de la Universidad Nacional

dforero@fedesarrollo.org.co