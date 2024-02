De un ex-centralista

Siempre consideré que Antonio Nariño tenía razón, había que concentrarse en afirmar la independencia y en ello la discusión federalista solo era divisoria ante un enemigo que era un imperio.



Luego ante los siguientes 200 años supuse en un pensamiento a mi medida bastante conservador que las élites más educadas de los departamentos y de Bogotá -reitero élites intelectuales y en la formación técnica- podrían promover el desarrollo regional.



Ese debate del centralismo vs descentralismo parece un tema aburrido, abstracto y lejano, sobretodo para los citadinos que vivimos tan bien en Colombia; las ciudades colombianas tienen altos niveles de vida en particular si se comparan a las regiones y no se diga a las más olvidadas, y no es que en las ciudades no haya retos enormes como el hambre o el sub empleo … pero esos retos no se comparan con los de la Colombia profunda que empiezan a 20 o 50 km de algunas de las grandes urbes. No permea la buena administración pública, no permean programas realistas de disminución de la pobreza, no permea el desarrollo rural, no permea el empleo formal.



Y está claro que la paz en Colombia DEPENDE del Desarrollo Rural Integrado -y no es curioso que sea el punto #1 acordado en La Habana-. No podemos seguir siendo ese archipiélago de ciudades; si en Europa hay un desarrollo ideal es por la dispersión de las fuentes de riqueza alrededor del territorio.



Para la muestra un botón, así sea lejano: Alemania con 84 millones de habitantes, una tercera parte del territorio (parecido a donde vivimos los 51 millones de Colombianos) tiene 82 ciudades con más de 100.000 habitantes, y 56 con más de 150.000; las 14 más grandes solo el 16% de la población. Es decir como Bogotá, ese 16%. Y sí, se vuelve una paradoja; como puede haber desarrollo en medio de la violencia? Y obvio, al revés.



Pero hay que romper el círculo vicioso; Carvajal SA en los 60s y 70s puso fábricas por todo el Valle del Cauca para promover empleo formal en esos municipios donde se ubicó. Siguen ahí. El objetivo se cumplió en esa medida. Colombia tiene que romper su círculo vicioso se la violencia a través del desarrollo de sus áreas rurales más olvidadas. Su desarrollo económico, social y cultural debe propender por una mucho mayor homogeneidad.



No se si el tema sea Federalismo o autonomía, la comisión de Descentralización debe entregar pronto su informe. Pero hay un tema crítico a abordar también: los mayores índices de corrupción se encuentran hoy a nivel local y regional. No es que La Guajira sea pobre: ¿dónde están los US$4 billones en regalías que ha pagado Cerrejón, entre otras, en 40 años? Donde los tienen Kiko y sus secuaces? ¿No en carreteras, acueductos, escuelas, desarollo alternativo, nutrición? Los sistemas de control a establecer antes de girar un peso más tienen que ser muy sólidos, y bastante inmunes a la politiquería (se que soñar no cuesta nada).



Y tiene que haber una redistribución de las ciudades y departamentos más ricos hacia los más pobres, enfocados en generación de industria y fuentes de ingreso alternativo competitivo.



CARLOS ENRIQUE CAVELIER

carloscavelier@gmail.com