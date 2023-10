De Yom Kippur a Gaza

En medio del horror del ataque terrorista a Israel y del contrataque sobre la franja de Gaza, es inevitable pensar si el escenario económico podría ser similar al que condujo a la gran recesión de la segunda mitad de los años setenta caracterizada por un largo período de estanflación.



El paralelo tiene similitudes pues la crisis inició en 1973 también con un ataque sorpresa a Israel por parte de los egipcios en el Sinaí y los sirios en los altos del Golán. Con cincuenta años de diferencia, otra guerra ensangrienta esta región donde el conflicto parece no tener fin. En 1973, la respuesta de las naciones árabes fue decretar el embargo petrolero a los países occidentales lo que se tradujo en un rápido aumento del precio internacional del crudo de 4 a 16 dólares. El efecto se hizo sentir en la inflación y en aumento del desempleo. El mundo entró en una crisis económica de la cual no salió sino cerca de diez años más tarde.



El momento actual no es igual porque, a diferencia de 1973, la situación económica ya preocupaba antes del reciente ataque terrorista. El petróleo se encuentra en un precio elevado.



El mundo atraviesa, desde el fin de la pandemia, un fenómeno inflacionario y el crecimiento no es satisfactorio. Muchos han asimilado la coyuntura actual a la estanflación de ese entonces. Pero, por el momento, no se observa un aumento del desempleo como el registrado en la crisis energética de los setenta.



¿Es probable que la guerra escale y se extienda? Todo es posible en una región donde la tensión está siempre latente. Líbano atraviesa una gravísima crisis económica e institucional. Siria está destrozada luego de una larga guerra civil.



Egipto es inestable y Turquía se debate en un complejo momento económico agravado por los efectos del reciente terremoto. Y está el gobierno perturbador de Irán cuya mano se entromete con financiamiento para desestabilizar el ambiente.



Lo cierto es que el ambiente mundial es tenso por múltiples factores dentro de los cuales se destacan la crisis migratoria, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el ambiente preelectoral en los Estados Unidos. Por su parte, China atraviesa por su peor momento económico desde que decidió abandonar el modelo maoísta.



Problemas internos e internacionales se mezclan para generar un cóctel muy inestable. Los niveles de incertidumbre se reflejan en la volatilidad de los mercados que oscilan entre el optimismo y el nerviosismo.



A pesar de las diferencias entre 1973 y 2023, no se puede descartar que la sumatoria de tensiones termine en una crisis económica mundial. Los fundamentales no son buenos con elevados niveles de endeudamiento público, deterioro global de las carteras de crédito privadas y políticas monetarias restrictivas.



Basta una chispa…



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

​Decano de Economía Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com