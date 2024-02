“Este es un gobierno de viejos elegido por los jóvenes”. Es una frase que le escuché a un alto funcionario del alto gobierno que con sus 68 años daba cuenta de cómo una generación de lideres de izquierda llegaron al poder con el Presidente, Gustavo Petro, luego de más de cuatro décadas de actividad política.



En Polimétrica hemos venido haciendo seguimiento a 5 grupos de ciudadanos frente al actual gobierno, bajo la idea de que el país no está polarizado sino fracturado. Con ello intentamos presentar un análisis distinto de la opinión pública, más allá de la favorabilidad o desfavorabilidad en la imagen del primer mandatario.



Los cinco grupos son: Los desconectados que pueden tener buena o mala imagen del Presidente pero en esencia no han oído o no opinan de ninguna de las cinco políticas públicas que se evalúan: Paz Total, Transición energética, Reformas a Salud, Pensional y laboral. El segundo son los creyentes, a quienes les gusta el Presidente y las 5 reformas. El tercero son los inconformes, que tienen mala imagen del presidente y rechazan las 5 propuestas. Los dos grupos finales son los expectantes, buena imagen del Presidente pero rechazan alguna de las reformas y los escépticos, mala imagen pero les gusta al menos una de ellas.



Hoy quiero concentrarme en los ‘desconectados’. En nuestro estudio han pasado de ser el 13% al inicio del Gobierno a un 26%. Es decir, en lo corrido del mandato se han duplicado.



Son fundamentalmente mujeres, entre los 18 y 25 años, de ingresos medios, con educación superior y están en Bogotá, Cali y Manizales. En últimas se trata de la base de apoyo que ayudo a elegir al actual Gobierno. No sabemos las razones por la cuales se han movido en esta dirección, pero si es claro que no son opositores al Gobierno (existe la opción con los inconformes y los escépticos) y en parte explican porque los creyentes han venido bajando.



Una hipótesis: la multiplicidad de frentes de discusión en las que está envuelto el Gobierno. En algunos ejercicios cualitativos, muchos jóvenes, que mantienen una buena imagen del presidente, se manifiestan ‘agotados’ de la pelea constante y en diversos frentes. Una de ellas comentó: “Sigo creyendo en Petro, lo defendí por un tiempo en mis entornos familiares, pero es imposible hacerlo en tres y cuatro temas diarios. Yo finalmente me cansé y ya no hablo de eso, es realmente agotador”.



Las marchas ciudadanas de hace dos años, en contra del expresidente Duque, estaban llenas de jóvenes que protestaban en contra de un gobierno que rechazaban profundamente. Las que ha convocado el presidente Petro en los últimos meses, son menos concurridas y se notan lideradas por los sindicatos del sector público, que no son propiamente jóvenes. Así que puede decirse que los de jóvenes que eligieron a este grupo de viejos no están saliendo a marchar en las convocatorias para un cambio confuso y agotador que los ha desconectado.



CÉSAR CABALLERO

​Gerente Cifras & Conceptos S.A.