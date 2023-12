Día del médico a la colombiana

Recientemente, se conmemoró el día del médico, y el panorama para esta ciencia y todos los eslabones de la cadena asociados al sector salud no podrían ser más desalentador en Colombia.



Tenemos una traumática reforma a la salud que ha sido la causante del más pugnaz enfrentamiento en el Congreso de la República.



Esta reforma fue el detonante del rompimiento de la lánguida coalición del Gobierno, desencadenando la salida de varios ministros, llevando al Gobierno, en cabeza de su Ministro de Salud y protección social, a hacer las más descabelladas afirmaciones en contra de la medicina, las farmacéuticas y las EPS.



Más allá de que el ministro, médico de profesión, político de oficio y petrista de marras, quiera negar los avances de la ciencia, la medicina y las vacunas, el caos en el que quieren sumir al sistema es evidentemente un arma política para culpar a los actores del mercado de la crisis, para así lograr la intervención y estatización del sistema.



Sería más honesto, intelectual y científicamente por parte del ministro, simplemente decir que quiere intervenir el sistema y acabar con las EPS, y no tener que hacer todas esas piruetas para tratar de responsabilizar a las empresas del caos que ellos mismos han generado.



No solo desdijo de la vacunas que salvaron tantas vidas durante la pandemia, sino que ha acusado a las EPS de ser “empresas”, “negocios”, lo que se cae de su propio peso, pues evidentemente son emprendimientos privados que deben percibir alguna utilidad por el servicio y productos que ofertan, en una economía de mercado, en donde adelantan actividades lícitas reguladas y supervisadas por el Estado.



Nada peor que ver la paja en el ojo ajeno ignorando la viga en el propio. El gobierno Petro ha sido un total fracaso en materia de salud, carece de un plan o política pública al respecto, no ha sido capaz de proveer vacunas para tratar enfermedades y condiciones preexistentes, ha causado un cuello de botella en una entidad ya per se ineficiente como es el Invima.



Esta receta para el desastre ya la hemos padecido en lo micro en Bogotá con esos inventos del entonces alcalde Petro y su secretario Jaramillo, y ahora lo estamos viendo a nivel macro en lo nacional.



La absoluta incapacidad gerencial, técnica y administrativa de gestionar la política pública en salud, todo por el capricho de un gobierno que hace de su ejercicio una batalla ideológica y política, olvidando que su razón de ser es la de garantizar y proteger derechos, y garantizar el acceso y provisión de servicios públicos.



La reforma difícilmente pasará y su implementación, si es que se convierte en ley, no se daría en este gobierno. Todo ello es una simple radiografía de cómo este gobierno nos desgasta y se desgasta en los temas equivocados.

Andrés Barreto González

Director General De La Espriella Lawyers

andresbarretog@gmail.com