¿Dónde está el canciller Leyva?

Esta es la pregunta que se hacen los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores: ¿Dónde está el canciller Álvaro Leyva, que no aparece en los despachos del majestuoso Palacio de San Carlos del siglo XVI, menos aún en las instalaciones de la Academia Diplomática fundada en 1911?



En los 200 años de existencia del servicio diplomático exterior, no encontramos antecedentes de un canciller tan ausente y cuestionado como Leyva Durán. Por lo general, los ministros han dirigido con lujo de competencia la política exterior del país, hasta la llegada de Leyva a la Cancillería.



El ministro Leyva no respeta el Congreso. En nueve ocasiones distintas no asistió a las citaciones de control político, actuaciones que le valieron una fallida moción de censura, que, sin embargo, evidencia el desprecio de Leyva por el Poder Legislativo.



La negligencia del ministro Leyva se comprueba con los nombramientos diplomáticos o la ausencia de los mismos. De un lado, encontramos los funcionarios que han sido declarados insubsistentes por acciones judiciales de nulidad de nombramientos ajenos a la carrera diplomática, lo cual llegó a la cima con el controvertido embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco, bachiller que no acreditó los requisitos académicos y de experiencia exigidos para el cargo. Razón por la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo el nombramiento y la Procuraduría General abrió investigación por “fallas gravísimas” contra los burócratas que participaron en su designación.



Del otro lado, brillan por su ausencia los nombramientos de embajadores en Perú, Chile, Japón, Australia, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Honduras, prueba reina de la desidia que campea en el despacho del ministro Leyva.



El canciller Leyva tiene fama de maltratador. El duro enfrentamiento con su exviceministra, Laura Gil -actualmente embajadora en Austria- fue a gritos, según las informaciones radiales de La FM, diferencias que a la postre se tradujeron en la salida de Gil del viceministerio en el cual llevaba menos de un año.



El agravio y la misoginia se manifiestan como una marca de agua de las actuaciones del octogenario canciller Leyva. La gritería y la injusta defenestrada de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, son el último capítulo de este sainete de contratación estatal, vinculado con la fallida licitación del contrato para la elaboración de pasaportes colombianos, que asciende a 599.000 millones de pesos.



El pecado capital de Zamora fue haber propuesto una solución a un pleito perdido para la Nación, mediante una conciliación con Thomas Greg & Sons, que durante años se ha ganado en franca lid el contrato de los pasaportes. Empresa a la cual le arrebataron el negocio este año al declarar desierta, arbitrariamente, la licitación para favorecer, presuntamente, a otros proponentes cercanos al entorno del canciller.



¡Ministro Leyva, llegó la hora de renunciar!

Andrés Espinosa Fenwarth

Miembro del Consejo Directivo del ICP.

andresespinosa@inver10.co