Drama en la sala de juntas

El mundo de la inteligencia artificial está conmocionado con la manera tan abrupta como la junta directiva de Open AI despidió a su CEO Sam Altman y la renuncia, como consecuencia de este hecho, del presidente de la Junta y anterior CEO, Greg Brockman.



Solo el día anterior, Altman había hecho una presentación en presencia de líderes mundiales del sector privado y del sector público en San Francisco, con ocasión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).



Es muy original la reacción de Altman en X: “Los quiero a todos. Hoy fue una experiencia extraña en varios aspectos. Algo inesperado es que ha sido como leer tu propia elegía mientras aún estás vivo. El derroche de amor fue maravilloso. Una lección: Ve y diles a tus amigos qué piensas de ellos, qué los hace asombrosos”.

Al momento no es claro qué pudo haber ocasionado que el comunicado de la empresa expresara: “la Junta no tiene confianza en su habilidad de continuar liderando Open AI”, ​ refiriéndose a Altman.



Este hecho totalmente sorpresivo tanto para Altman como para Greg Brockman, lo fue también para Satyaa Nadella, el CEO de Microsoft, quien, con algunos fondos de capital de riesgo, han invertido varios billones de dólares en la compañía, llevándola a una valoración de más de ochenta billones de dólares, lo cual la hace una de las más valiosas compañías privadas del sector tecnológico.



Queda en evidencia el desafío que existe en tratar de conciliar el deseo altruista de una entidad sin ánimo de lucro -que se constituye para asegurar que los modelos de inteligencia artificial que se comercialicen, sean totalmente seguros- con la necesidad de traer suficiente capital para poder crecer la oferta de productos.



Para lograr hacerlo, dicha entidad creó una joint venture, en la que participa con 49% Microsoft y como consecuencia los conflictos a los que tuvieron que enfrentarse fueron, aparentemente, la causa de que se desencadenara una crisis intempestiva como esta.

En general el tema de Inteligencia Artificial, ha sido motivo de controversia y ha desencadenado temores por parte de los actores en muchísimas industrias.



Dice el intelectual Noam Chomsky, (conocido como ‘el padre de la lingüística moderna’), uno de los fundadores de la llamada Inteligencia Cognitiva, en una entrevista en el New York Times el 8 de marzo pasado: “En contraste con el ChatGPT y sus semejantes, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente y elegante que opera con una cantidad limitada de información. No trata de lesionar correlaciones a partir de datos, sino que intenta crear explicaciones. (…)”.

El drama parece una serie de televisión ideada por Alfred Hitchcock, donde Microsoft juega un papel predominante y el final todavía no está escrito.



IA, que afecta el diario devenir de la humanidad, nos seguirá trayendo sorpresas y novedades. Eric Schmidt, el anterior CEO de Google, refiriéndose a Altman manifestó: “espero ver cuál será el rumbo que tomará”.



Salomón Kassin

Banquero