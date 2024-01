Ecos del Hay Festival

Hay una expresión popular de los cartageneros que me encanta. Cuando tienen malestar general, sin saber bien que es, dicen: ‘Tengo el cuerpo disgustado’. Así salí yo, disgustado de un conversatorio en el que participaron Moisés Naím, Alberto Vergara y Héctor Abad. La idea sobre la cual debatieron fue esta: A efectos de la política internacional y la discusión mundial, América Latina no es relevante.



No tenemos bomba atómica, exportamos principalmente minerales y productos agropecuarios, no desarrollamos innovaciones tecnológicas y, pese al narcotráfico, no somos un problema serio para nadie.



Entiendo los argumentos -así es- pero en mi opinión es una visión limitada del mundo. Hay realidades más allá de las cifras económicas y los factores de poder de la geopolítica mundial. Nuestra vida es mucho más rica. Este enfoque no toca el alma profunda de América Latina.



Mi aporte a la discusión. Empecemos con la literatura. El llamado boom latinoamericano, ocurrido en la segunda mitad del siglo veinte, fue un fenómeno global cuyo mascarón de proa fueron cuatro escritores: García Márquez, Fuentes, Cortázar y Vargas Llosa que irrumpieron en la escena mundial con las historias fantásticas de esta región.



Sigamos con el deporte. Varios de los mejores jugadores de futbol del mundo -deporte global- son suramericanos y uno de ellos, el mejor quizás, Pelé, toda la vida jugó en Brasil. Pudiéramos detenernos en el arte, la música, el cine o el teatro y nadie, sensatamente, diría que somos irrelevantes. El mundo cultural de la región es vasto, diverso y fascinante. Eso es poder.



Podríamos hacer un libro entero sobre el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, la Amazonía, los Andes. Si el mundo está entrando en la transición energética, en Latinoamérica hay de sobra viento, sol, olas y agua para avanzar en este propósito colectivo. Y está la economía sostenible, que irrumpe como un nuevo paradigma de progreso y desarrollo. Tenemos excelentes empresarios en la región. Aquí hay poder.



Una de las fortalezas de América Latina es su diversidad. Es una fuerza que nos integra. Somos, como lo relata Carlos Fuentes en sus libros, la fusión de tres mundos: El indígena, el africano y el europeo, y después de 500 años seguimos construyendo una patria común. Somos jóvenes y eso es poder.



Hemos recuperado la sabiduría de los pueblos ancestrales de estas tierras. Somos seres humanos que exploramos la espiritualidad en caminos individuales que se vuelven colectivos. La religión y las ideologías van quedando atrás y la fuerza de la vida está en el viaje interior de cada uno.



Somos el nuevo mundo, el nuevo ser humano. Lo estamos construyendo. Los factores de poder hoy van más allá de la economía o las capacidades militares. Todas las regiones son únicas y relevantes. Y no quedó espacio para hablar de los migrantes.



Excelente evento el Hay Festival 2024. Incluido este buen conversatorio que me hizo reflexionar. De eso se trata.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista