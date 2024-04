La agenda binacional

El tema de la paz y la seguridad se llevó el protagonismo en el más reciente encuentro entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Los mandatarios anunciaron un plan de seguridad conjunta contra el crimen organizado y contra las bandas. “La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia”, sentenció el jefe de Estado colombiano.



La economía -y en especial la energía y el comercio binacional- tuvieron espacio en la cumbre presidencial. Desde el restablecimiento de las relaciones, la recuperación del intercambio de bienes y servicios -que arrancó en septiembre de 2022- ha sido lento y lleno de complicaciones. El año pasado las exportaciones de Colombia al mercado venezolano alcanzaron US$673,4 millones, un crecimiento del 6% con respecto al 2022. Frente a las importancias, en 2023 registraron US$118 millones, un aumento de 22%.



Esta es una dinámica comercial lejana del pico de US$7.000 millones en 2008. La posición de cautela del empresariado colombiano frente a las ventas externas a Venezuela es la más acertada ante los riesgos frente a problemas de pago -idealmente anticipado- logísticos e incluso de seguridad. A pesar de lo anterior, el 2024 arrancó con un mayor dinamismo: en el primer bimestre del año las exportaciones a los vecinos crecieron 25,9% a US$113,8 millones.



En paralelo, el gobierno Petro insiste en la importación de gas desde Venezuela si bien se mantienen retos jurídicos, operativos y financieros. De hecho, incluso geopolíticos: no solo las empresas energéticas, sino de cualquier sector no pueden ignorar la posibilidad de sanciones y otras decisiones contra Venezuela como resultado de la celebración de elecciones con restricciones a la democracia.



Que el presidente Petro ha alineado a Colombia con Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro es una realidad que podría conllevar consecuencias políticas y diplomáticas. De consumarse unos comicios en el país vecino que violenten los más básicos principios democráticos, es probable que la postura colombiana sea de apoyo, o al menos de tolerancia. Es un factor que, desde las empresas que comercian con Venezuela, no sobraría incluir.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

​X: @pachomiranda