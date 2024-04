Los 100 días de Galán

La tradición de hacer un corte de cuentas al primer centenar de días de un gobernante se acerca a su primer centenario. Entre abril y junio de 1933 el presidente de EE. UU., Franklin Delano Roosevelt, elegido en medio de la fuerte crisis económica de la Gran Depresión, inició su mandato con una sesión legislativa de 100 días en la cual se aprobaron 15 leyes para enfrentar la emergencia y sentaron las bases del llamado ‘Nuevo Trato’.



Esa costumbre tomó fuerza y ha sido copiada por todo el mundo. Es cierto que este hito arbitrario constituye un estándar con muchas limitaciones y depende del estado de cosas en que un gobierno recibe su mandato. No obstante, el ejercicio es valioso, tanto en lo político como en lo administrativo, ya que permite identificar cómo el mandatario define su estilo de liderazgo, establece sus prioridades, escoge su equipo de trabajo y establece un diálogo con sus gobernados.



Esta semana los alcaldes y los gobernadores que tomaron posesión en enero llegan a sus primeros 100 días en medio de altas expectativas, en especial para los mandatarios de las grandes capitales. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán arriba a esta primera meta volante en medio de una compleja coyuntura con impactos directos a la vida cotidiana de los capitalinos. Hoy da inicio el racionamiento de agua en la capital de la República, por primera vez en aproximadamente 40 años. Tanto el burgomaestre bogotano como la gerente de la Empresa de Acueducto han sido claros en expresar que la duración de la restricción dependerá obviamente de las condiciones de hidrología de los embalses. De hecho, de forma responsable, el alcalde Galán se ha impuesto metas tangibles de ahorro y de nivel de los reservorios, por ejemplo, se espera que en diciembre este índice esté en 75% y a finales de abril en 20,13%.



La página web del Distrito recoge los logros de estos 100 días, y proyecta la fotografía diaria del estado del agua. El pasado 9 de abril el sistema Chingaza cayó a 16,78% y el consumo de la ciudad subió a los 17,84 metros cúbicos por segundo, frente a un objetivo de bajarlo a 15 metros cúbicos. Claramente la responsabilidad de no haber preparado a Bogotá para resistir a un anunciado fenómeno de ‘El Niño’ le corresponde a la administración anterior de Claudia López, y en infraestructuras a las anteriores.



Sin embargo, el Alcalde está encarando de frente, como lo hizo en los incendios de enero, esta crisis heredada que, inevitablemente le generará un costo político. Y esa es una muestra de su estilo de liderazgo que queda clara en este centenar de días. El jefe del Distrito Capital responde flexiblemente a las crisis, mantiene un tono calmado y pedagógico, hace presencia en la mayoría de los temas sensibles y evita levantar el dedo para acusar o señalar a otros actores o niveles de gobierno. No se puede desconocer que, por más honesto que sea ese estilo, los riesgos de que agote muy rápidamente la chequera del capital político, no son menores. En especial, frente a asuntos complejos en la capital como la movilidad y su relación con las obras y la seguridad ciudadana.



Intervenciones en la malla vial, la respuesta a las crisis climáticas, la defensa del metro ante el Gobierno Nacional, cortes de cuentas en obras de infraestructura, el lanzamiento de la nueva política social, alertas frente a los recursos, entre otros, reflejan una administración sensible con una cabeza cercana. Viene en el resto del primer semestre el reto de contar y establecer mejor y con más claridad ese modelo de ciudad que guiará el accionar del gobierno Galán.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

​X: @pachomiranda