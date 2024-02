Efectos calendario

Este es un año donde el calendario tendrá efectos importantes que deben ser tenidos en cuenta. Al ser un año bisiesto tenemos un día más, por continuidad de las fechas, tenemos tres días hábiles adicionales y por cosas del calendario lunar, semana santa será en marzo y no en abril como en 2023.

En 2024 tendremos 366 días calendario y 246 día hábiles mientras que, en 2023, fueron 365 y 243, respectivamente.



Este cambio no es menor, porque afecta las comparaciones de los crecimientos del ingreso por persona, producción, productividad y ventas en casi todos los meses del año, exigiéndonos ser más prudentes en los análisis. La gente que trabaja el día y gana diario, ganará 3 días más y las empresas tendrán 3 días hábiles más de producción que el año pasado. Esto es 1,2% más de días laborales frente a 2023, según los estudios de Sofía Olaya, investigadora de Raddar.



Este año tiene casos particulares como la entrada en vigor de la tasa del 15% para alimentos ultraprocesados, la reducción de la jornada laboral de 47 a 46 horas semanales, los Juegos Olímpicos en París, la Copa América y la curiosidad que este 14 de febrero se pagan cesantías, es miércoles de ceniza y San Valentín en la misma fecha.



Por esto, desde hace años hacemos el calendario Bristol a la Raddar, donde hablamos del calendario comercial, tributario, laboral, político y económico, recogiendo una gran cantidad de hechos que sabemos que ocurrirán a lo largo del año, para facilitar la planeación y el seguimiento de los resultados de las organizaciones. Claramente, es un homenaje a esta centenaria y útil publicación.



Estos efectos posiblemente tengan un impacto positivo en la economía colombiana que no debe despreciarse ni subestimarse, al igual que la llegada de una gran cantidad de películas a carteleras, que mayormente son secuelas o precuelas de sagas e historias ya conocidas, dejando la duda sobre la creatividad de la producción cinematográfica y el impacto de las huelgas en la industria del año pasado. Conocer el futuro es mejor que adivinarlo.



Por eso, continuamente hacemos presupuestos para prepáranos para lo que debemos hacer cada mes, sabiendo de antemano mucho del futuro y preparándonos para lo desconocido.



Lo hacen los hogares sabiendo cuándo hay que pagar los créditos, arriendos, mercados, matriculas y buscando la fecha correcta para ir de vacaciones; lo hacen las empresas, para definir su plan de acción comercial, sus líneas y tiempos de producción, con el fin de alinearse con el comercio, sus proveedores y sus inversiones. Lo hace el gobierno, por medio de presupuestos detallados que definen qué, cómo y cuándo gastar el dinero público y que pueda ser auditado por todos.



No siempre se cumplen los presupuestos, por cosas que se salen de lo esperado, más no es aceptable que no pasen cosas que se saben que deben pasar.



Camilo Herrera Mora

Fundador Raddar.