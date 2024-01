Cada año tiene su protagonista central. El pasado fue el Gobierno: Su improvisación, radicalismo, su incapacidad de conectarse con la gente, el despilfarro de recursos públicos. Muchos problemas crecen y responden repartiendo culpas a gobiernos anteriores. Las acciones concretas no siempre llegan, no se sienten políticas públicas bien diseñadas, temas claves para el presente y futuro, como el manejo del sector energético, tienen más interrogantes que certezas. Responsable y acertado lo de la gasolina.

El 2024 será el año del Congreso. Todas las reformas están presentadas: Salud, laboral, pensiones, educación. Y según los anuncios, viene otra reforma tributaria como si en materia de impuestos no se hubieran sobrepasado ya todos los límites razonables. Lo que se apruebe o no este año será todo lo que este gobierno pudo lograr en materia de reformas.



Varias de éstas, salud y laboral por ejemplo, son regresivas socialmente y de aprobarse como están representarían un retroceso y no un avance. La razón de fondo es que no construyen sobre lo construido.



Orientadas por la ideología, buscan que el Estado haga todo y los privados lo menos posible. Se siente la motivación de castigar a los empresarios, frenar el emprendimiento. En salud, quieren desmontar el modelo de inversión y manejo público-privado más exitoso que existe en el país (que se puede mejorar), y que el Estado maneje y gire directamente más de $80 billones al año del presupuesto de la salud.



Un sistema que en su conjunto, de acuerdo con cifras oficiales, ofrece a la totalidad de los colombianos, más de 1.000 millones de atenciones al año entre citas, tratamientos, cirugías o postoperatorios.



Lo digo en serio, no por molestar a nadie sino para una reflexión centrada en hechos: Un sector público que se enreda pagando la nómina oficial o que no es capaz de girar a tiempo los recursos a los que se comprometió para que Barranquilla sea sede de los juegos Panamericanos, ¿cómo, desde una sola entidad, va a girar los 86 billones de pesos que se requieren cada año para la salud? ¿Esto es razonable? ¿Está bien diseñado? ¿Qué controles tendrá?

​

Señores Congresistas: Como pocas veces ha sucedido en nuestra historia reciente, estamos en sus manos. Tienen que estudiar a fondo las reformas. Escuchar a expertos, pacientes, ciudadanos, empresarios, trabajadores, todos sin excepción. Lo que está en juego es demasiado.



Las alertas están puestas. Las recientes elecciones departamentales y municipales le dieron a Colombia un escenario político equilibrado en el cual hubo un claro voto castigo a los candidatos que respaldan al Gobierno. En Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Costa Atlántica o el Eje Cafetero se impusieron mandatarios independientes o de partidos distintos la Pacto Histórico del Presidente Petro.



El Congreso no puede ser un escenario de transacción de votos por puestos. Nuestra democracia y lo que hemos construido como país estará en juego este año en cada uno de sus debates. Los estamos observando.





Ricardo Santamaría

Analista