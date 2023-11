El arte de comunicar en Startups

En el emocionante y variable universo de las startups, donde reinan la creatividad, la iteración, la innovación y la agilidad, existe un factor fundamental que a menudo pasa desapercibido: la comunicación.

Las startups pueden contar con ideas brillantes, equipos talentosos y financiamiento sólido, pero si no logran comunicarse eficazmente, su éxito queda en entredicho y su reputación no alcanzará los niveles deseados.



Cada startup tiene una historia única que contar. La habilidad de crear una historia convincente es esencial para atraer públicos y talento. ¿Cuál es la visión de la empresa?, ¿Qué problemas resuelve?, ¿Por qué es innovadora?, ¿Qué la diferencia de la competencia? Una narrativa sólida inspira y conecta emocionalmente con la audiencia.



Por eso, en el corazón de cada startup exitosa se encuentra una cultura de comunicación empresarial sólida, transparente y abierta para que todos los miembros puedan compartir ideas e incluso preocupaciones. Solo de esta manera se fomenta la innovación y se resuelven problemas de manera efectiva.



Desde armar presentaciones, preparar un pitch de venta, crear decks, escribir white papers, hasta entrenar voceros para que den a conocer sus ideas y argumentos con confianza.



Abarcar todos los aspectos de la comunicación de una compañía es todo un arte y, por eso, diseñar una buena estrategia requiere un esfuerzo importante por planear y estar listos para iterar, algo típico en el mundo de las startups, donde todo puede dar un giro en cualquier momento.



Otro aspecto que me apasiona desde que ingresé al mundo de las comunicaciones y relaciones públicas es la comunicación externa. Un aspecto clave para construir lazos con diversos stakeholders y conectar con todas las audiencias. No podemos olvidar lo que define este modelo de negocio: la capacidad de crecer rápidamente, la innovación tecnológica y el deseo de escalar. Haciéndolo bien, no solo nos posicionamos, sino que ganamos la confianza que consolida nuestra reputación en un mercado cada vez más competitivo.



Y finalmente, pero no menos importante, la comunicación interna es esencial para mantener al equipo unido, lograr metas y fomentar cultura de trabajo positiva.



Con la llegada de la pandemia y el auge del trabajo remoto, donde se mezclan distintas culturas, el desafío es aún mayor. El reto es crear lazos entre equipos que, en muchos casos, nunca se han encontrado cara a cara. Necesitamos estrategias que fomenten la conexión, asegurando que todos avancen hacia el mismo objetivo.



La comunicación no es solo una herramienta; es el motor de una startup que quiere marcar la diferencia. Para esto, contar con una estrategia efectiva y con el equipo óptimo para implementarla se convierte en una necesidad. Dominar la habilidad de comunicar es esencial para sobrevivir y ganarse un lugar entre un público que cada día es más exigente, que no se deja deslumbrar, sino que busca siempre una mejor opción. Entonces ¿Qué papel juega la comunicación en tu startup?



YULIETTE GARCÍA

Gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad Rappi Región Andina.