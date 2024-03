El Cerrado brasileño: ejemplo para la Altillanura

Según The Economist, Brasil ha regresado a la agricultura donde era fuerte en café y azúcar, pero la demanda de China estimuló la soya y la carne. Entre 2002 y 2020 la economía de Mato Grosso, corazón de la soya, creció 4,7% anual en términos reales más del doble del crecimiento nacional.



Las exportaciones agrícolas, como proporción del total, se han más que cuadruplicado desde 2000, hoy llegan a más del 40%. Esto se logró por una decisión de Estado, para incentivar la agricultura. Se establecieron créditos baratos y apoyos y muchos agricultores aceptaran el reto. Embrapa, entidad encargada del desarrollo tecnológico, desarrolló variedades de soya y promovió el desarrollo ganadero y la asistencia técnica.



El presidente Lula era enemigo de los agronegocios es así como en 2009 recibieron apenas 5% de los préstamos bancarios, el año pasado lograron cerca del 25%. Para no dudar de su apoyo, en junio del año pasado anunció US$72 mil millones para préstamos y subsidios para la agricultura



Lo anterior es un ejemplo para seguir y se debe recoger lo caminado. En 2014 se aprobó el Documento Conpes 3797, el cual concretó el desarrollo social y productivo de la Altillanura: en 10 años aportaría al PIB 0,4 puntos porcentuales, se sembrarían 780 mil hectáreas, 300 mil empleos generados, inversión de $350 mil millones para créditos y 340 kilómetros en nuevas vías. A pesar de esos frustrados propósitos la dinámica de la región ha venido avanzando. La iniciativa ‘soya maíz proyecto país’ pretende sustituir parte de las importaciones de maíz y soya que, en 2022, en valor ($15,3 billones) eran casi equivalentes a las exportaciones de café ($14,5 billones). Colombia produce cerca de un millón de toneladas de maíz e importa 6,1 millones. En soya se producen 177 mil toneladas y se importa 2,3 millones de toneladas.



La Altillanura tiene proyectos agrícolas en soya y maíz exitosos, entre los que se encuentran La Fazenda, los menonitas y otros que son dignos de replicar. Además, en ganadería está el trabajo de la Hacienda San José en el Vichada. La Altillanura como el Cerrado tiene condiciones para lograr su desarrollo, pero requiere el apoyo para vías y crédito.



Este apoyo a la Altillanura podría ser una victoria temprana para el Gobierno siempre y cuando se quite de encima la fobia por la agricultura en grande y los empresarios, pues son ellos precisamente los que podrían embarcarse en proyectos de gran dimensión.



No hay que tener miedo a los grandes desarrollos. Presidente Petro siga el ejemplo del presidente Lula que, aunque retrechero inicialmente como Ud. Decidió apoyar ese gran desarrollo agrícola y Brasil es hoy una potencia agrícola mundial.



LUIS ARANGO NIETO

Ex viceministro de Agricultura

larangon@gmail.com