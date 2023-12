El crecimiento económico de China sigue siendo fuerte

Este año, el mundo está saliendo de la sombra de COVID-19 y reanudando el progreso. Mientras al otro lado del espejo, están las turbulencias geopolíticas, el creciente riesgo de recesión y el débil impulso del crecimiento económico.

Bajo este contexto, China se ha enfocado en su desarrollo de alta calidad y ha contribuido cerca de un tercio del crecimiento económico mundial, convirtiéndose en la mayor certeza en medio de tanta incertidumbre de la situación actual.



China, con una tasa de crecimiento económico relativamente alta, un empleo estable, una inflación baja y una balanza de pagos internacional equilibrada, ha elevado la fortaleza económica general a un nuevo nivel.



En los primeros tres trimestres, el crecimiento económico anual de China alcanzó el 5,2%, más rápido que el de Estados Unidos, la eurozona, Japón, etc., siendo líder entre las principales economías del mundo.



Los indicadores macroeconómicos también siguen mejorando: la tasa media de desempleo urbano encuestado cae al 5,2%, los precios al consumo aumentan solo un 0,3% interanual, el valor agregado de las industrias por encima del tamaño designado crece un 4,3% interanual, el volumen de las importaciones y exportaciones se mantiene en un alto nivel con la esperanza de que la cuota de las exportaciones en el mercado internacional se mantenga en alrededor del 14%. Los datos demuestran la resiliencia y el potencial de la economía china.



Por ende, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE, el Banco Asiático de Desarrollo, J.P. Morgan, Citigroup y UBS han elevado sus pronósticos para el crecimiento económico de China este año al 5%-5,5%. El FMI indica que, cada punto porcentual de crecimiento económico de China aumentará los niveles de producción de otras economías en un promedio de 0,3 puntos porcentuales.



De enero a octubre, se establecieron en China 41.947 nuevas empresas con inversión extranjera, un aumento interanual del 32,1%. En los últimos cinco años, la tasa de retorno por la inversión extranjera directa en China ha alcanzado el 9,1%, mucho más alta que el 3% en Europa y Estados Unidos, así como de las principales economías emergentes. Para muchas empresas extranjeras, el mercado chino no es una “opción”, sino algo “imprescindible”.



En 2024, las oportunidades que enfrenta la economía china seguirán superando los desafíos. Con atención a la relación entre velocidad y calidad, datos de macro y micropercepción, desarrollo económico y mejora de la calidad de vida, el desarrollo y la seguridad de las personas, China continuará promoviendo el desarrollo de alta calidad, en aras de mejorar la tendencia económica positiva y hacer mayores contribuciones a la recuperación económica mundial, así:



Primero, la innovación tecnológica. China está acelerando la transformación de "Hecho en China" por "Fabricación inteligente en China". El tren de alta velocidad, el 5G y la economía digital se están convirtiendo en brillantes tarjetas de presentación de la economía china. Por lo cual, utilizará la innovación tecnológica para promover la innovación industrial, desarrollar nuevas fuerzas productivas, promover una nueva industrialización y acelerar el desarrollo de industrias emergentes como la AI, la bio-manufactura y la industria aeroespacial comercial.



Segundo, el desarrollo verde. China está acelerando la construcción de un nuevo sistema energético y la cadena de suministro verde con bajas emisiones de carbono. Ahora proporciona más del 80% de los componentes fotovoltaicos del mundo y la escala de exportación de vehículos eléctricos, células solares y baterías de litio crece rápidamente. China continuará mejorando el mecanismo para redefinir el valor de los productos ecológicos, promoverá vigorosamente el consumo verde, utilizará tecnología verde para acelerar la transformación de las industrias tradicionales, y así formará un enorme mercado verde.



Tercero, la apertura de alto nivel. China facilitará aún más el intercambio de personal y continuará construyendo un entorno empresarial orientado al mercado, basado en la ley e internacionalizado, para una competencia justa y de confianza sólida. Al mismo tiempo, no deja de promover la construcción conjunta de alta calidad de la Franja y la Ruta, apoyar a las empresas chinas a acelerar el ritmo de inversión en el extranjero, construyendo más proyectos emblemáticos y de calidad de vida de las personas, con el objetivo de acercar cada vez de mejor manera las oportunidades que ofrece el desarrollo de China a todas partes del mundo.



Está a punto de sonar la campana del año 2024. La paz y la prosperidad son aspiraciones comunes de todo el mundo. Tenemos confianza de que la economía china seguirá siendo una fuerza creíble en esta hermosa esperanza.



ZHU JINGYANG

Embajador de China en Colombia