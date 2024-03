¡El efectivo sobrevivirá!

En su libro The Case for Cash (2020), McAndrews se pronuncia contra la eliminación del papel moneda pues considera que reemplazarlo por moneda digital no garantiza que se reduzca su uso por los delincuentes y podría fomentar transacciones ilegales a través del dinero digital. Sostiene que eliminar el efectivo no es viable por los altos costos del acceso a la moneda digital, como cobros por manejo y comisiones bancarias, onerosos para personas de bajo ingreso. Además dice que el efectivo protege la privacidad de una persona, lo cual no se garantiza usando dinero digital.



Frente a los casos en los que la autoridad monetaria ha suspendido la emisión de dinero efectivo de alta denominación como medida contra su uso en actividades ilícitas, McAndrews sostiene que los criminales van a buscar sustitutos como el oro, la joyería, monedas extranjeras y el uso de deudas para transferir valor.



Por otra parte McAndrews estima que pagar digitalmente supone garantizar conectividad para toda la población y ello no es factible en países donde muchas personas viven en regiones sin conexión a internet y no disponen de equipos adecuados.



El efectivo sigue siendo el medio de intercambio más utilizado por la población, especialmente en áreas rurales o comunidades de acceso limitado a la tecnología. Por ello, aunque McAndrews reconoce los beneficios de la digitalización, argumenta que ambos sistemas deben coexistir y complementarse para garantizar acceso equitativo para todos los ciudadanos. Ello dado que persisten sectores que no están preparados para adoptar completamente un sistema digital por la dificultad para abrir cuentas bancarias por sus costos e incluso hay regiones donde no hay continuidad en el suministro eléctrico.



Al analizar casos como la entrega gratuita de condones o de jeringas sin prescripción médica, McAndrews sostiene que el uso de efectivo no causa daños si se usa de manera correcta y puede beneficiar a actores indirectos, como personas que se relacionan con portadores de enfermedades. E incluso el gobierno podría reducir el gasto sanitario. Entre los sustitutos del efectivo estarían el trueque, que resulta difícil de organizar y no proporciona seguridad o el pago con metales que conserva el anonimato, pero es de difícil transporte. Por otra parte el uso de divisas o criptomonedas generan altos costos de conversión, no conservan el anonimato y son muy volátiles.



En conclusión, McAndrews defiende el uso del efectivo porque no existe otro instrumento que ofrezca beneficios como anonimato, costos cero, aceptabilidad por parte de todos, pago inmediato y acceso aún en ausencia de energía, conectividad y tecnología.



Adicionalmente, el efectivo es el principal medio de interacción entre personas de bajos recursos no bancarizadas y de ellas con el sistema financiero pues las tarjetas debito no ofrecen los mismos beneficios que el papel moneda. ¡Y las personas en situación vulnerable serían los más afectados por la eliminación del efectivo!



BEETHOVEN HERRERA VALENCIA

​profesor Emérito de la Universidad Nacional y profesor de la Universidad Javeriana y Prime Business School.