El éxito de los Petronomics

Tienen razón los fanáticos del modelo petrista de la economía acerca de su éxito. Están logrando todo lo que se puede esperar de su fórmula: inflación alta y persistente, estancamiento general y marchitamiento de la economía real, desempleo, hambre e inseguridad. Y amañan la redacción de sus comunicados para que los que no son expertos en el tema (99% de la gente) crean que todo va bien, y lo que no va bien (casi todo), es porque en esos temas siguen gobernando los anteriores tres presidentes.



Vamos por partes. El gobierno de la ‘reindustrialización’ acumula a la fecha una caída de más de 8% en la industria manufacturera y la construcción, pilares del empleo productivo y del verdadero valor agregado.



Ellos echan la culpa a las tasas de interés y a la terquedad del Banco de la República en bajarlas.

Parece que en la facultad de economía de donde vienen (casi todos de la misma) no les enseñan la teoría cuantitativa: la inflación se controla con abundancia de bienes, no con escasez de dinero.

No han querido sentarse a formular una verdadera política industrial, que permita que Colombia se inserte en las cadenas globales y genere exportaciones de alto valor, lo que redunda en abundancia de divisas.



Y eso nos lleva al tema cambiario. Ellos saben que lo que está evitando la crisis cambiaria es el flujo, no capilar, sino el torrentoso caudal de divisas sucias de droga, oro ilegal y todo tipo de delitos, que ingresan como ‘remesas’ ante la indiferencia (¿o complacencia?) del Ministerio de Hacienda y de la Superfinanciera.



Ellos saben que esta connivencia permite pagar la deuda externa y evita que el encarecimiento de las divisas haga menos comprable la canasta familiar. Pero ellos no quieren que las exportaciones crezcan, y ello lo demuestran poniendo en la agencia de promoción internacional a una odontóloga, que seguramente sabe mucho de ortodoncia o profilaxis, pero nada de exportaciones, turismo y menos de inversión extranjera.



La dentista está muy ocupada barriendo en las oficinas comerciales para poner allí a los amigos de su protectora, despidiendo funcionarios expertos con décadas de experiencia y despilfarrando recursos en lujosos espectáculos en la mitad de los Alpes suizos.



La tercera pata de los Petronomics tiene que ver con la creencia de que el erario es para dar subsidios, para ‘pagar por no matar’ y para amenazar con menos transferencias a los mandatarios regionales y locales que no apoyen sus ganas de aferrarse al poder en los eternos 28 meses que nos quedan de su modelo. Ya sacaron las garras amenazando a los alcaldes que dependen del gobierno central para construir y ampliar sus sistemas de transporte masivo.



Al paso que va la economía colombiana, los Petronomics, liderados por los ‘Teusaquillo Boys’, ocuparán un lugar muy destacado en la próxima edición de ‘Por qué fracasan los países’.