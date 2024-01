El impacto de Ecopetrol en la economía

Tenemos conocimiento sobre las grandes turbulencias que se vienen presentando en el mercado de los hidrocarburos, en particular el petróleo, el cual está en cabeza de la empresa Ecopetrol, encargada de la exploración, producción, transporte, refinación y comercialización.



Ecopetrol ha sido una compañía que históricamente se ha considerado como fuente de generación de recursos para Colombia. Desde ella se producen las regalías para diferentes entes territoriales, las cuales se suponen que son recursos para impulsar el desarrollo socioeconómico a través de la ejecución de proyectos en diversos aspectos, como, por ejemplo, la construcción de infraestructura.



No obstante, los impactos sobre los indicadores de pobreza, empleo y crecimiento del PIB en las regiones, realmente son débiles.



Por otro lado, las grandes inversiones que se han realizado en la empresa para cumplir sus obligaciones de exploración y producción, al parecer han quedado sólo en los balances porque no se reflejan en los impactos sobre el PIB y tampoco en el precio de la acción que registra la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



Se observa mucha inestabilidad, tanto en la participación de la producción petrolera en el PIB, como en los efectos de mercado reflejados en las dinámicas que se originan día a día en cuanto a los volúmenes y cantidades al correlacionarlas con el precio de la acción.



Estas señales de poca rentabilidad y disminución de los efectos sobre el PIB, como también la gran cantidad de recursos que se manejan en regalías y las abultadas nóminas de Ecopetrol deben ser tema de análisis y evaluación, pues hay que exigir que estos dineros cumplan con sus funciones económicas y no sean objeto de despilfarros. Incluso, deberían tener consecuencias ante los entes de control.



En este orden de ideas, los entes de control se han dormido con el seguimiento del sector, porque además son recursos que tienen un horizonte limitado, hacen parte de las estimaciones que se construyen para proyectar el presupuesto Nacional y desde luego de los cálculos que realizan el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.



No puede quedar Ecopetrol como una rueda suelta, toda vez que deben ser cuidados los recursos ante las innumerables necesidades por el subdesarrollo, la pobreza y el rezago que existe en infraestructura en Colombia.



Las volatilidades en la BVC son evidentes. Así como en algún momento la acción sube 11% al otro día puede disminuir hasta 13%. De igual manera, al analizar información sobre cómo es este comportamiento en cada jornada bursátil, el común denominador es que las variaciones positivas no son mayores a un punto porcentual. Pero, de igual forma, así se presentan las caídas. No se justifica este desorden financiero como tampoco los pocos resultados en producción y rentabilidad.



FRANCISCO MONTES VERGARA

​Magister en Economía - Magister en Ingeniería.