El país del sol (re)naciente

El índice bursátil Nikkei de Japón ha superado su máximo histórico de 1989, cuando las acciones se dispararon, produciendo una burbuja impulsada por el sector inmobiliario que luego estallaría. Esto llevaría a décadas de estancamiento económico y casi nula inflación (y a ratos deflación). Desde 2023, las acciones japonesas han superado -medido en dólares- a la mayoría de los mercados bursátiles, excepto al S&P 500.



¿Qué impulsa este renacimiento accionario? Las razones incluyen, factores macroeconómicos y atribuibles a las propias empresas. El banco central de Japón, no ha subido las tasas de interés, tolerando una esquiva inflación. Esto ha impactado el crecimiento económico y ha generado la debilidad del yen frente a la mayoría de las monedas, permitiendo a los exportadores japoneses ganar en competitividad e incrementar las ganancias obtenidas en el extranjero.



Aunque probablemente la tasa de política monetaria -hoy negativa- subirá, las perspectivas positivas son más que tasas bajas o de una moneda débil. El aumento de la inflación permite a las empresas subir precios y proteger sus márgenes, mientras que el crecimiento de salarios incrementa el gasto de consumidores.



Asimismo, las reformas en las corporaciones japonesas también han sido claves en este buen desempeño. La Bolsa de Valores de Tokio ha presionado para que las empresas mejoren su rentabilidad y devuelvan excesos de caja a sus accionistas. Además, ha comenzado a divulgar los nombres de las que planean mejorar su gestión de capital, lo que presiona a las que cotizan en bolsa por debajo del valor contable y que no han dado a conocer planes de mejora.



Desde la introducción de reformas por el ex primer ministro Shinzo Abe, las empresas japonesas han visto un aumento en la rentabilidad sobre el patrimonio, pasando de niveles negativos en 2010 al 9% actual, según LSEG Datastream. Si bien es la mitad de lo que logran las empresas de EE. UU., las reformas recientes ayudarían a cerrar esta brecha. Esta tendencia se confirmó con un crecimiento reciente, reflejado en un aumento del 17% interanual en las utilidades operativas de las empresas del TOPIX, de acuerdo con datos de BofA.



Este año, se actualizó un plan de inversión en acciones con beneficios tributarios, diseñado para atraer inversores locales hacia las acciones japonesas, que busca motivar a los japoneses a mover sus ahorros desde el efectivo hacia activos más rentables, como las acciones, ofreciendo así una alternativa superior para preservar y potenciar el valor de su dinero en el contexto actual.



Las acciones japonesas todavía tienen espacio para seguir subiendo, dado el potencial de crecimiento de los resultados corporativos, y seguirán superando sus máximos históricos por algún tiempo. Además del regreso a una inflación moderada, las reformas corporativas debieran seguir impulsando el siguiente tramo del repunte. No parece que el Banco de Japón altere estas perspectivas optimistas, ya que es probable que siga siendo cauteloso en cuanto a la política monetaria.



AXEL CRHISTENSEN

Director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock.