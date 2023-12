El peor de la Ocde

A medida que se acerca el año 2024 aumenta la preocupación de los contribuyentes -principalmente los asalariados- por el impacto que sobre sus bolsillos genera la reforma tributaria aprobada el año pasado, particularmente en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta.



Como es sabido, la Constitución Política establece que los cambios legislativos de este impuesto solo tienen efecto a partir del año gravable siguiente al de su expedición. De manera que los reales efectos de la Ley 2277 de 2022 sólo empezarán a reflejarse en las cifras de las declaraciones de renta del año gravable 2023, que se presentan en 2024.



El título del presente escrito ha sido reiterado en los medios de comunicación de los días recientes, reflejando lo señalado en un informe de la Ocde del 8 de noviembre. El sistema tributario colombiano ha venido siendo criticado, principalmente porque grava con mayor énfasis las ganancias de las sociedades que las de las personas naturales, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países afiliados a la mencionada organización.



Pero, como hemos comentado en escritos anteriores, algo tendrá que ver con la circunstancia de que, en Colombia, según las cifras del Dane, comparando los períodos enero-octubre de 2023-2022, se concluyó que el número de personas que están por debajo del rango salario mínimo aumentó de 9,6 a 10,4 millones; lo cual indica que hay 863.000 colombianos más que no ganan siquiera el mínimo establecido en la ley.



Otro de los aspectos a considerar es la facilidad para la comprensión e interpretación de las normas. Los sistemas complejos y excesivamente voluminosos incrementan los costos de los contribuyentes, porque son más susceptibles a los errores, obligan a llevar sofisticados y voluminosos detalles, inútiles para sus negocios, pero indispensables para los cada vez más sofisticados y costosos asesores tributarios.



Por ejemplo, el artículo de la nueva norma relativo a la tarifa del impuesto sobre la renta de las sociedades, ocupa once páginas del Estatuto Tributario, debido principalmente a la complicada fórmula de la tasa mínima de impuestos creada en la reforma de 2022.



Pero de igual manera es de resaltar en esta reforma la intención de gravar las utilidades de las multinacionales tecnológicas, tarea en la cual el premio Nobel, Joseph Stiglitz, y otros prestigiosos economistas, como Thomas Piketty, Jayati Ghosh y José Antonio Ocampo han venido insistiendo.



Por supuesto no es una tarea fácil; pero en la medida que crecen los negocios digitales y desaparecen las sociedades con accionistas de carne y hueso, accesibles para los fiscos, resulta indispensable.



Por otra parte, como hemos mencionado en esas mismas páginas, es urgente que el Gobierno encuentre la forma de gravar las utilidades en la venta de grandes empresas nacionales, que a través de multinacionales gaseosas han desaparecido.



HORACIO AYALA VELA

​Consultor privado.