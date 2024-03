El privilegio del voluntariado

Desde niño, D se pegó a los investigadores que venían al desierto cerca de su casa a buscar fósiles. Sus parientes le reclamaban por “perder el tiempo buscando huesos de perro”. Sin embargo, él siguió “perdiendo el tiempo” y se enamoró de la paleontología conectándose con otros jóvenes y con una red de científicos apasionados.



En el camino entró a la universidad con apoyo de la gente con la que “perdió tiempo”. Ya con artículos publicados, D sigue perdiendo tiempo con el proyecto. Está consciente de eso fue lo que lo llevó donde está y lo que lo conecta de dónde viene. Su privilegio es entender el valor del voluntariado para transformar su municipio y su vida.



N sabe que tejer no es lo suyo. Lo aprendió desde niña cuando las monjas miraban su dechado con desaprobación. Sin embargo, sabe que tiene que coger hilo y aguja para congregar mujeres en la Junta de Acción de su barrio a tejer y, sobre todo, a conversar. La única forma en la que mujeres a las que les han enseñado a callar hablen, es alrededor de las puntadas. Nadie le paga a por esto y nadie se lo exige, y, sin embargo, nunca falta. Todas saben que la bufanda de N no avanza, cual Penélope, pero también saben que no importa. Es en el costurero, con el tiempo de N, se teje una nueva memoria en Bello, comenzando por este grupo de mujeres. Su privilegio es crear un espacio donde se dan puntadas de las de verdad.



Contra toda recomendación, y con tres meses de embarazo, J abrió un espacio para que los niños que viven con sus familias debajo del puente de la Aguacatala en Medellín pudieran tener dónde pasar la tarde, después dónde dormir entre semana y más adelante, dónde hacer su vida en un espacio más seguro. Con todo el amor, ha formalizado su fundación y diseñado un modelo de intervención que le dan un grupo de casi 30 chicos, un respiro. Su privilegio ha sido cuidar a otros sumando un esfuerzo a la vez.



La semana pasada fui “funada” en redes sociales por haber apoyado la invitación de la Alcaldía de Bogotá al voluntariado aduciendo a sus beneficios en la reducción de los síntomas de depresión que, por lo demás, estas investigaciones han sido publicadas en numerosas revistas científicas.



Entre los insultos que recibí, algunos decían que el voluntariado es para personas privilegiadas. Y, pensándolo bien, los casos de D, N y J, les dan la razón. Las personas que logran conectarse con otras a través del voluntariado, son personas privilegiadas. Y no lo son por sus ingresos o su estatus, lo son porque han sido capaces de conectarse con los demás de la forma más profunda: la generosidad de su tiempo. Necesitamos más personas que perdamos nuestro tiempo de voluntarios. Necesitamos más privilegiados.

Cristina Vélez Valencia

Decana Escuela de Administración, Universidad Eafit.